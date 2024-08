EQS-News: Shelly mit ungebremstem Wachstum in 6M 2024 – Ausbau der Vertriebskanäle und der adressierbaren Kundenbasis

EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Shelly mit ungebremstem Wachstum in 6M 2024 – Ausbau der Vertriebskanäle und der adressierbaren Kundenbasis



13.08.2024 / 21:00 CET/CEST

Konzernumsatz wächst um 49,0 % auf EUR 41,8 Mio. (BGN 81,7 Mio.)

EBIT steigt um 54,9 % auf EUR 10,8 Mio. (BGN 21,1 Mio.)

Konzernnettoergebnis wächst um 58,4 % auf EUR 9,3 Mio. (BGN 18,1 Mio.)

Gezielter Working Capital-Aufbau aus Eigenmitteln zur Stärkung der Wachstumsdynamik

Wachstum der Shelly Cloud-Nutzerbasis auf rund 1,5 Millionen (31. Dezember 2023: 1,3 Millionen)

Premium-App entwickelt sich vielversprechend mit kontinuierlichem Wachstum

Ausblick 2024 bekräftigt: Umsatzwachstum auf EUR 105,0 Mio. und Steigerung des EBIT auf mehr als EUR 26,0 Mio.



Sofia / München, 13.August 2024 – Shelly Group AD (Ticker SLYG / ISIN: BG1100003166) („Shelly Group“), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, hat mit dem Ausbau der Vertriebskanäle und der adresseierbaren Kundenbasis in 6M 2024 ein ungebremstes Wachstum verzeichnet. Ein weiterer Wachstumstreiber war erneut die Ausweitung der Produktpalette (ohne Zubehör) um rund 31 % auf über 90 Produkte. Die ersten Zahlen zur Nutzung der Premium-App sind vielversprechend. Nach rund EUR 0,2 Mio. im ersten Halbjahr wird für das Gesamtjahr 2024 mit kontinuierlichem Wachstum ein Umsatzbeitrag von EUR 0,6 Mio. bei einer Bruttomarge von nahezu 100 % erwartet. Bei einer über dem Marktdurchschnitt liegenden Umsatzentwicklung in allen Absatzregionen leisteten die deutschsprachigen Länder mit einem Plus von 62,8 % auf EUR 21,5 Mio. (BGN 42,1 Mio.) weiterhin den größten Beitrag zum Wachstum. Das übrige Europa entwickelte sich insbesondere in Italien, Spanien und BeNeLux erfreulich und soll mit dem Ausbau der regionalen Vertriebsstrukturen weiter Fahrt aufnehmen. Im Rest der Welt zeigten Asien und Australien eine vielversprechende Entwicklung.



Konzernzahlen (ungeprüft)

in EUR Mio. 6M/24 6M/23 ∆ Konzernumsatz 41,8 28,0 49,0 % EBIT 10,8 7,0 54,9 % EBIT-Marge 25,8 % 24,9 % 3,9 % Nettoergebnis 9,3 5,8 58,4 % Eigenkapitalquote 88,8 % 82,7 % 7,4 % Operativer Cashflow -0,7 8,7 n/a Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 10,5 15,7 -33,2 %

Hinweis: Der Vergleich von Eigenkapitalquote und Zahlungsmitteln bezieht sich auf die Stichtage 30. Juni 2024 und 31. Dezember 2023. Die Zahlen für den Sechsmonatszeitraum 2024 sind ungeprüft. Es können Rundungsdifferenzen auftreten.



Shelly Group erzielte im Sechsmonatszeitraum 2024 einen Anstieg der Konzernumsätze um 49,0 % auf EUR 41,8 Mio. (BGN 81,7 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wuchs überproportional zum Umsatz um 54,9 % auf EUR 10,8 Mio. (BGN 21,1 Mio.). Die EBIT-Marge verbesserte sich von 24,9 % auf 25,8 %, trotz gestiegenen Ausgaben für Vertrieb und Marketing im Zusammenhang mit der Teilnahme an Messen, Marketingaktivitäten Dritter und Ausgaben für Online-Werbung. Das Konzernnettoergebnis nahm um 58,4 % auf EUR 9,3 Mio. (BGN 18,1 Mio.) zu.

Mit einer Eigenkapitalquote von 88,8 % zum 30. Juni 2024 verfügt Shelly Group über eine solide Bilanz (31. Dezember 2023: 85,8 %). Dabei trug das Nettoergebnis zur Zunahme des Eigenkapitals bei. Gleichzeitig verringerten sich die Verbindlichkeiten um 14,7 %.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit spiegelt im Sechsmonatszeitraum 2024 mit einem Mittelabfluss von EUR 0,7 Mio. (BGN 1,4 Mio.) insbesondere einen gestiegenen Lagerbestand bei gleichzeitigem Anstieg von Forderungen und Vorauszahlungen für die Produktion wider. Der gezielte Working Capital-Aufbau aus eigenen Mitteln dient der Stärkung der Wachstumsdynamik. Ab 2025 sollen bereits eingeleitete Maßnahmen zur Optimierung des Working Capital wirksam werden. Dazu gehören eine bessere Planung auf der Grundlage des kürzlich eingeführten SAP-Systems, zunehmende Skaleneffekte in der Beschaffung und ein schnellerer Lagerumschlag sowie effizientere Lieferungen und kürzere Zahlungsfristen. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit spiegelt zudem den Erwerb von weiteren 16 % an Shelly Tech (GOAP), den Erwerb von weiteren 50 % an Shelly Asia Ltd., und Investitionen in Forschung und Entwicklung wider, während der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit insbesondere auf die Dividendenausschüttung zurückzuführen war. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente verringerten sich dementsprechend zum 30. Juni 2024 auf EUR 10,5 Mio. (BGN 20,6 Mio.) im Vergleich zu EUR 15,7 Mio. (BGN 30,5 Mio.) zum 31. Dezember 2023. Die Shelly Group verfügt über eine solide Kapital- und Finanzstruktur für weiteres Wachstum.



Ausblick 2024 bekräftigt

Für das laufende Geschäftsjahr 2024 bekräftigt der Vorstand seine Erwartung an ein Umsatzwachstum auf EUR 105,0 Mio. (BGN 205,4 Mio.) und eine Steigerung des EBIT auf mehr als EUR 26,0 Mio. (BGN 50,9 Mio.). Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 lagen die Umsatzerlöse bei EUR 74,9 Mio. (BGN 146,5 Mio.) und das EBIT bei EUR 19,1 Mio. (BGN 37,4 Mio.).



Wolfgang Kirsch, Co-CEO der Shelly Group, zur Geschäftsentwicklung: „Die Shelly Group hat ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2024 unvermindert fortgesetzt. Dabei haben wir unsere Strategie, die Vertriebskanäle kontinuierlich auszubauen und unser Produktportfolio strategisch zu erweitern, konsequent weiterverfolgt. Wir freuen uns sehr, dass die Premium App und der Installer Finder von unseren Kunden und Partnern so gut angenommen werden und zunehmend ihr Potenzial entfalten. Dank unserer Ertragsstärke und der daraus resultierenden Liquidität sind wir in der glücklichen Lage, einen klaren Fokus auf die Wachstumsdynamik zu legen. Gleichzeitig sehen wir weitere Möglichkeiten für Wachstums- und Profitabilitätssteigerungen.“



Earnings Call:

Die Co-CEOs Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden die ungeprüften Konzernergebnisse für 6M 2024 im Rahmen einer Webcast-Präsentation am 14.August 2024, 09.00UhrMESZ (10.00Uhr OESZ) erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich für die Teilnahme an dem Webcast/Call unter:

Shelly Group – Earnings Call Unaudited 6M 2024.

Der ungeprüfte Sechsmonatsbericht ist im Bereich Publications auf der Website des Unternehmens unter https://corporate.shelly.com/publications/financial-results/ verfügbar.

Hinweis: Der EUR/BGN-Wechselkurs ist fixiert auf EUR 1 = BGN 1,95583.



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group ADan der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Telefon: +49 89 125 09 0331

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de

