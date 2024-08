EQS-Adhoc: FAVEOS SE kann Kapitalerhöhung um EUR 210.000 zum Preis von EUR 5,00 je Aktie platzieren

EQS-Ad-hoc: FAVEOS SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

14.08.2024 / 14:12 CET/CEST

Frankfurt am Main, 14. August 2024 – Der Vorstand der FAVEOS SE hat am heutigen Tage beschlossen, die von der außerordentlichen Hauptversammlung am 1. März 2024 beschlossene Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 350.000,00 ohne Bezugsrecht der Aktionäre im Volumen von EUR 210.000,00 durchzuführen. Es werden entsprechend 210.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2024 ausgegeben, die im Rahmen einer Privatplatzierung zum Preis von EUR 5,00 je Aktie platziert werden konnten. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt EUR 1,05 Mio. Der Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung ist für das Unternehmenswachstum vorgesehen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: FAVEOS SE Günther-Wagner-Allee 1 30177 Hannover Deutschland E-Mail: kontakt@faveos.com Internet: www.faveos.com ISIN: DE000A3DCV33 WKN: A3DCV3 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1968197

