EQS-News: Delignit AG erreicht in einem schwierigen Marktumfeld 36,7 Mio. € Halbjahresumsatz bei 6,4 % EBITDA-Marge und bestätigt die Jahresprognose

Delignit AG erreicht in einem schwierigen Marktumfeld 36,7 Mio. € Halbjahresumsatz bei 6,4 % EBITDA-Marge und bestätigt die Jahresprognose



14.08.2024 / 08:00 CET/CEST

Blomberg, 14. August 2024. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, hat heute ihre Halbjahreszahlen vorgelegt. So wurde im ersten Halbjahr ein Konzernumsatz von 36,7 Mio. € (Vorjahr 48,2 Mio. €) erreicht, was einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr von rund -24 % entspricht. Profitabilitätsseitig erwirtschaftete der Delignit Konzern ein EBITDA von rund 2,3 Mio. € (Vorjahr 4,5 Mio. €) bei einer EBITDA-Marge von 6,4 %. Damit liegen die Halbjahreszahlen im Rahmen der Prognose für die diesjährige Geschäftsentwicklung.

Ursächlich für den merklichen Umsatzrückgang ist der Zielmarkt Automotive, in dem insbesondere der Produktbereich der Caravan-Industrie deutlich gegenüber dem Vorjahr verlor. Gleichzeitig blieben jedoch auch wesentliche OEM-Serienlieferverträge in der leichten Nutzfahrzeugindustrie hinter den vereinbarten Vertragsmengen zurück. Erfreulich entwickelte sich dahingegen der Zielmarkt Technological Applications, in dem ein signifikantes Wachstum von 89 % erreicht wurde. Angesichts des Umsatzanteils von lediglich 11 % zum Halbjahr konnte diese positive Entwicklung den Rückgang im Automotive-Geschäft jedoch nicht kompensieren.

Der Ausblick auf die zweite Jahreshälfte bleibt verhalten positiv, jedoch mit erheblichen Unsicherheiten verbunden. Zwar haben große OEM-Kunden eine Erholung verschiedener Lieferumfänge wesentlicher Flotten avisiert. Allerdings weisen einzelne Frühindikatoren sowohl in der Caravan- als auch in der Nutzfahrzeugindustrie auf eine weitere Eintrübung hin. „Wir blicken mit vorsichtigem Optimismus nach vorne, auch wenn wir mit nie dagewesenen Unsicherheiten und Volatilitäten in unseren Märkten konfrontiert werden. Gleichwohl bleibt es unser hohes Ziel, die Geschäftsjahresprognose zu erreichen“, berichtet Markus Büscher, CEO der Delignit AG. Damit bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024, die ein Umsatzniveau von 75 bis 80 Mio. € bei einer EBITDA-Profitabilität von 6 bis 7 % vorsieht.

Der vollständige Halbjahresbericht 2024 steht auf der Website der Gesellschaft www.delignit.com im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung.

Über den Delignit Konzern:

Der Delignit Konzern entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen Delignit ökologische Werkstoffe und Systemlösungen aus nachwachsenden Rohstoffen. Als anerkannter Entwicklungs-, Projekt- und Serienlieferant führender Automobilkonzerne ist der Delignit Konzern u. a. Weltmarktführer für die Belieferung der Automobilindustrie mit Laderaumschutz- und Ladungssicherungs-Systemen zur Ausstattung leichter Nutzfahrzeuge. Mit einer branchenweit einmaligen Anwendungsvielfalt und Fertigungstiefe bedient der Delignit Konzern zahlreiche weitere Technologiebranchen z. B. als weltweiter Systemlieferant namhafter Schienenfahrzeugkonzerne. Die Delignit-Lösungen verfügen über außergewöhnliche technische Eigenschaften und werden des Weiteren u. a. als Kofferraumladeboden in PKWs, Interieur-Ausstattungen für Reisemobile, Spezialböden für Fabrikations- und Logistikhallen sowie zur Verbesserung des Sicherheits-standards von Gebäuden eingesetzt.

Aus europäischem Laubholz hergestellt, ist der Delignit-Werkstoff während seines gesamten Lebenszyklus CO2-neutral und stellt somit eine umweltfreundliche Alternative zu nicht-regenerativen Werkstoffen dar. Sein Einsatz verbessert nicht nur die ökologische Bilanz der Produkte der Delignit- Kunden, sondern ermöglicht es ihnen auch, die zunehmend strengen Anforderungen an Umweltverträglichkeit zu erfüllen. Mit der "Boost Your Sustainability"-Initiative belegt der Delignit Konzern sein langjähriges Bestreben, ökologische Nachhaltigkeit und Verantwortung zu fördern. Entdecken Sie auf https://www.delignit-sustainability.de/ mehr über dieses Engagement. Seit über 200 Jahren besteht das Unternehmen, welches im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter

www.delignit.com

.

Delignit AG Königswinkel 2-6 32825 Blomberg Deutschland

