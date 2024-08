Original-Research: FACC AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: FACC AG - von Montega AG 15.08.2024 / 15:31 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Einstufung von Montega AG zu FACC AG Unternehmen: FACC AG ISIN: AT00000FACC2 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.08.2024 Kursziel: 11,00 EUR (zuvor: 10,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach, Miguel Lago Mascato Q2: Top Line überzeugt bei solider Margenentwicklung Die FACC AG hat gestern Q2-Finanzkennzahlen veröffentlicht, die eine anhaltend dynamische Umsatzentwicklung aufweisen. Die operative Marge entwickelt sich weiter positiv mit signifikanten Einsparpotenzialen in den kommenden Quartalen, um die mittelfristige Ambition einer EBIT-Marge i.H.v. 8% zu erreichen. [Tabelle] Starke Top Line bietet Puffer für anspruchsvolles H2: Als Tier1-Zulieferer profitiert FACC von den Ratensteigerungen der OEMs (v.a. Airbus) und konnte durch die steigende Nachfrage in allen operativen Segmenten zweistellig wachsen. Nichtsdestotrotz dürfte sich die Top Line-Dynamik in H2/24 spürbar reduzieren. Grund hierfür sind insbesondere die weiter bestehenden Lieferkettenprobleme, die zuletzt auch den Hauptkunden Airbus zu einer Prognosesenkung veranlasst haben. Um die Auswirkungen auf Kundenseite teilweise zu mitigieren, hat FACC Anpassungen in Form von vorgezogenen Produktlieferungen in H1/24 vereinbart, die jedoch die Nachfrage in H2/24 entsprechend reduzieren. Aufgrund der positiven Top Line-Entwicklung in H1 sehen wir jedoch genügend Spielraum in H2 und heben daher unsere Prognosen leicht an. Auch das Working Capital dürfte bis zum Jahresende stärker als bisher gedacht ansteigen, bevor für 2025 deutliche Verbesserungen avisiert sind, was wir modellseitig berücksichtigen. Positive Ergebnisentwicklung: Die Vergleichsbasis in H1/23 war infolge von Inflationsausgleichszahlungen in Q2/23 verzerrt, sodass der Q2-Margenrückgang ggü. dem Vorjahr im Kontext des gesamten Halbjahres gesehen werden muss. Die weitere Verbesserung der operativen Marge auf 5,2% (H1/23: 4,2%, +1,0PP yoy) zeigt neben Effizienzsteigerungen in der Produktion auch eine schrittweise Verbesserung der Lieferketten im Vorjahresvergleich, sodass kostspielige Produktionsunterbrechungen reduziert werden konnten. Nach der planmäßigen Fertigstellung der Kroatien-Produktionsstätte, in der Interior-Produkte gefertigt werden, verlagert der Flugzeugteilehersteller die Teileproduktion für die C919 nach China. Neben Personalkosteneinsparungen steht hierbei vor allem die Reduktion von Logistik- und Beschaffungskosten im Fokus, die ab dem kommenden Jahr realisiert werden dürften. Daher erwarten wir auch in den Folgejahren einen schrittweisen Ausbau der Marge. Covenants erfüllt: Seit der Verlängerung des Konsortialkredits Anfang 2023 ist die FACC an Covenants hinsichtlich der Net Debt/EBITDA-Quote gebunden. Zum Halbjahr lag das Unternehmen mit einem Verhältnis von 3,21 signifikant unterhalb der erforderlichen Quote von <4,25. Infolge der positiven Ergebnisentwicklung mit weiterem Potenzial in den Folgejahren sowie der angesprochenen WC-Optimierungen, sollten die Vereinbarungen auch in Zukunft problemlos eingehalten werden können. Fazit: FACC erzielt in einem anspruchsvollen Marktumfeld sehr starke Ergebnisse. Zwar dürfte die Wachstumsrate in H2 zurückgehen, gleichzeitig sehen wir jedoch aufgrund der eingeleiteten Effizienzmaßnahmen erhebliches Potenzial bei der Margenentwicklung. Wir sehen Potenzial, die FY-Guidance zu übertreffen, bekräftigen daher unsere Kaufempfehlung und heben das Kursziel auf 11,00 EUR an. 