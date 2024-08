ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt CTS Eventim auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Analystin Annick Maas zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung beeindruckt vom kräftigen Anstieg bei Umsatz und operativem Ergebnis des Event-Veranstalters und Ticketvermarkters im zweiten Quartal. Trotz des starken Kursanstiegs der Aktie im bisherigen Jahresverlauf rechnet sie daher mit weiteren Kursgewinnen, nicht zuletzt auch wegen der zugleich angehobenen Jahresziele./ck/bek

