Swiss-Re-Finanzchef - Nachfrage nach Rückversicherung ungebrochen

Zürich (Reuters) - Der Finanzchef von Swiss Re rechnet mit weiter steigenden Preisen für Rückversicherungsdeckung.

"Wir gehen derzeit von einer anhaltend starken Nachfrage nach Rückversicherungsschutz aus", sagte John Dacey am Donnerstag zur Nachrichtenagentur Reuters. "Die Erstversicherer haben deutlich gemacht, dass sie jemanden brauchen, der ihnen bei der Bewältigung des Risikos hilft."

Swiss Re aus Zürich, weltweit die Nummer zwei unter den Rückversicherern, konnte bei der Neuverhandlung der Verträge im Kerngeschäft Schaden- und Unfallrückversicherung im Juli die Preise im Schnitt um acht Prozent erhöhen. Seit Jahresanfang beträgt das Plus neun Prozent. Erstversicherer und Makler sind auch wegen der immer verheerenderen Naturkatastrophen seit einigen Jahren bereit, höhere Preise zu akzeptieren, um einen Teil ihres Risikos abzutreten. Doch zuletzt gab es Anzeichen, dass die Preissteigerungen in der Rückversicherung ein Ende finden könnten. So zeichnete Branchenprimus Münchener Rück bei den Vertragserneuerungen im Juli weniger Geschäft und die Preise stiegen im Schnitt nur noch um 0,6 Prozent.

Bei Swiss Re schlugen Kosten für schwere Naturkatastrophen im laufenden Jahr bislang nicht übermäßig zu Buche, was zum Milliardengewinn im ersten Halbjahr beitrug. Der Konzern wendete dafür weniger als 100 Millionen Dollar auf, sagte Dacey. Das liegt zu einem guten Teil daran, dass für Unwetter, Überschwemmungen oder Waldbränden - in der Branche als sekundäre Naturgefahren eingestuft - meist Erstversicherer geradestehen müssen. Rückversicherungen kommen vor allem bei verheerenden Katastrophen wie etwa Hurrikans oder Erdbeben zum Tragen.

