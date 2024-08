Ryanair zeigt kein Interesse an Start- und Landerechten der ITA

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Rom (Reuters) - Die Billig-Airline Ryanair will Start- und Landerechte nicht übernehmen, die die italienische Airline ITA im Zuge ihrer Übernahme durch die Lufthansa aus wettbewerbsrechtlichen Gründen abgeben muss.

Die Start- und Landerechte seien zu teuer oder ermöglichten nicht Flüge zu Zeiten, die interessant für Ryanair seien, sagte Ryanair-Chef Eddie Wilson in einem am Freitag veröffentlichten Gespräch mit der Zeitung "La Stampa". Die EU-Kommission hatte Lufthansa im Juli grünes Licht für einen Einstieg bei der staatlichen italienischen Fluggesellschaft mit zunächst 41 Prozent gegeben. Zur Sicherstellung des Wettbewerbs müssen aber Slots in Italien abgegeben werden. Lufthansa hatte erklärt, darüber Gespräche mit Easyjet und der spanischen Volotea zu führen.

(Bericht von Alvise Armellin, bearbeitet von Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)