AT|T: Die Einführung der Satellitentechnologie könnte das Mobilfunkgeschäft auf Trab bringen!

Der Telekommunikationsgigant AT&T will endlich die weißen Flecken auf der Landkarte beseitigen und plant, mithilfe von AST SpaceMobile auch die Satellitenkommunikation einzusetzen. Damit würde man Funklöcher in ländlichen Gegenden sowie Nationalparks schließen. Zudem eröffnet es mehr Geschäftschancen mit Unternehmen sowie Regierungsbehörden. Die 8,6er KGV-Aktie besticht zudem durch eine 5,6%ige Dividendenrendite!

AT&T bedient über 100 Mio. Kunden mit Internet und Mobilfunk

AT&T ist einer der dominierenden Akteure in der US-Telekommunikationslandschaft. Mit einem immensen Netz von Mobilfunk-, Breitband- und Satellitendiensten erreicht das Unternehmen Millionen von Verbrauchern und Unternehmen. Seine Infrastruktur bildet das Rückgrat für die digitale Kommunikation in weiten Teilen der Vereinigten Staaten, von den dicht besiedelten Metropolen bis zu den ländlichen Gebieten. Mehr als 100 Mio. private Kunden und 2,5 Mio. Unternehmen vertrauen auf die 5G- und Internetangebote von AT&T. Mittlerweile haben auch fast 28 Mio. Kunden einen Zugang zum Glasfasernetz. Bis Ende 2025 will AT&T mehr als 30 Mio. Glasfaseranschlüsse haben. Gerade die Digitalisierung schafft für das Unternehmen die Chance, über Datenverträge höherwertige Angebote zu vermarkten. Zudem sorgen die monatlich wiederkehrenden Einnahmen für ein planbares Geschäft und machen den Konzern resilient gegen konjunkturelle Schwankungen, denn das allerletzte, was gekündigt wird, sind der Internetanschluss und der Mobilfunkvertrag.