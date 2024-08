AKTIEN IM FOKUS: Anstieg bei Delivery Hero lässt nach - Zahlen und Talabat-IPO

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger von Delivery Hero sind am Donnerstag nach zuletzt schon gutem Lauf nur noch mäßig von den Zahlen und einer geplanten Abspaltung euphorisiert worden. Die hohen Gewinne von bis zu neun Prozent im frühen Handel flachten schnell etwas ab auf zuletzt noch 3,6 Prozent. Am Hoch seit Ende Juni traten die Anleger schon in den Anfangsminuten auf die Bremse, denn die Kursgewinne seit dem Tief von Anfang August waren in der Spitze 40 Prozent groß.

Der Essenslieferdienst hat dank größeren Warenkörben und häufigeren Bestellungen der Kunden im ersten Halbjahr im Tagesgeschäft deutlich mehr verdient. Laut der Expertin Wassachon Udomsilpa von der kanadischen Bank RBC übertraf das Ergebnis die Erwartungen, auch was den Bruttowarenwert betrifft. Die Stärke des Wirtschaftsraums Nahost und Nordafrika habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt, während die Aktivitäten im asiatischen Raum enttäuschten.

Das schwungvolle Wachstum im Nahen Osten und in Nordafrika veranlasst das Unternehmen zu dem Vorhaben, die dort rasant wachsende Marke Talabat in Dubai an die Börse zu bringen. Silvia Cuneo von der Deutschen Bank zeigte sich in einem ersten Kommentar überrascht davon, geht aber von einer positiven Reaktion der Anleger aus, da sich die Maßnahme positiv auf die Bewertung auswirken könnte. Udomsilpa bezifferte den potenziellen Wert dieses Geschäftsbereichs auf fünf Milliarden Euro.

Experte Giles Thorne von Jefferies Research sprach von starken Zahlen, was eigentlich schon für eine positive Reaktion der Anleger spreche. Seiner Einschätzung nach sind die Talabat-Pläne aber der wichtigere Kurstreiber, denn sollte der Börsengang vollzogen werden, sei dies ein weiterer Schritt, um die Bilanz aufzubessern. Die Maßnahme würde den Wert eines Bereichs offenlegen, der derzeit in der Konzernstruktur etwas verloren gehe.

Bezüglich der Resultate unterstrich auch Marcus Diebel von JPMorgan, das Fazit sei positiv. Er geht aber davon aus, dass die Entwicklung in Asien nochmals ein zentrales Thema auf einer Analysten-Telefonkonferenz sein werde. Diebel erwähnte noch den bestätigten Ausblick und stellte in der Summe nur begrenzte Veränderungen der Marktschätzungen in Aussicht./tih/ngu/jha/