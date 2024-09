Steuererklärung für 2023: Das sind die wichtigsten Regeln für Anleger

Montag ist die Steuererklärung für 2023 fällig. Doch du kannst die Frist verlängern – und an einigen Stellen Geld sparen. Wir fassen die wichtigsten Tipps und Regeln für Anlegerinnen und Anleger zusammen.

Am 2. September ist offiziell der letzte Tag, um seine Steuer für das Jahr 2023 noch einreichen zu können – und so viel Geld zu sparen. Denn als Anleger hast du viele Möglichkeiten, Verluste und andere Faktoren geltend zu machen und so die Steuerlast erheblich zu drücken. Wenn du jetzt denkst: Das schaffe ich nicht, kannst du dich beruhigen. Denn du kannst bei deinem Finanzamt auch um eine Fristverlängerung bitten.