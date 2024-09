ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für Siemens auf 220 Euro - 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Siemens minimal von 222 auf 220 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Nicholas Green führte in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Anlage-Ideen im Kapitalgütersektor für den Rest des Jahres auf. Mit Blick auf Siemens erwartet er 2025 eine Erholung im Bereich Automation und so sieht er eine gute Gelegenheit, um bei der Siemens-Aktie zuzugreifen./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 05:05 / UTC

