EQS-PVR: Lenzing AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Überblick

Emittent: Lenzing Aktiengesellschaft Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) Meldepflichtige Person(en)



Name / Nachname

Sitz

Staat

B&C Holding Österreich GmbH

Wien

Österreich

B&C KB Holding GmbH

Wien



Österreich B&C Alpha Zweite Holding GmbH Wien Österreich B&C Ares Holding GmbH Wien Österreich Suzano S.A. Salvador Brasilien Suzano International Trade GmbH Wien Österreich

Namen der Aktionäre: B&C KB Holding GmbH, B&C Alpha Zweite Holding GmbH & Co KG, B&C Ares Holding GmbH, Suzano International Trade GmbH Datum der Schwellenberührung: 30.08.2024 Gesamtposition der meldepflichtigen Person



Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am

Tag der Schwellenberührung

52,25 %

0,00 %

52,25 %

38 618 180 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)

00,00 %

0,00 %



0,00 %

Details

Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG 2018) Direkt

(§ 130 BörseG 2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT0000644505 20 177 020 52,25 % Subsumme A 20 177 020 52,25 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können

Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.2

Information in Bezug auf die meldepflichtige Person

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene Finanz-/sonstige Instrumente (%) Total von beiden (%) 1 B&C Privatstiftung 2 Suzano Holding S.A. 3 B&C Holding Österreich GmbH 1 4 B&C KB Holding GmbH 3 25,00 % 25,00 % 5 B&C Alpha Zweite Holding GmbH & Co KG 1 10,00 % 10,00 % 6 B&C Ares Holding GmbH 3 2,25 % 2,25 % 7 Suzano S.A. 2 8 Suzano International Trade GmbH 7 15,00 % 15,00 %

Im Falle von Stimmrechtsvollmacht Datum der Hauptversammlung: - Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: entspricht Stimmrechten

Sonstige Kommentare:

Die mit gegenständlicher Meldung insgesamt gemeldeten rund 52,25 % Aktien an der Lenzing Aktiengesellschaft wurden bislang zu 25,00 % von der B&C KB Holding GmbH, zu 25,00 % von der B&C Alpha Zweite Holding GmbH & Co KG sowie zu 2,25 % von der B&C Ares Holding GmbH, welche alle indirekt im vollständigen Eigentum der B&C Privatstiftung stehen, gehalten.

Mit Aktienkaufvertrag vom 11. Juni 2024 zwischen Suzano International Trade GmbH, B&C Alpha Zweite Holding GmbH & Co KG und B&C Holding Österreich GmbH erwarb Suzano Holding S.A. durch die Suzano International Trade GmbH (als Käuferin) von der B&C Alpha Zweite Holding GmbH & Co KG (als Verkäuferin) aufschiebend bedingt 15,00% der Anteile an der Lenzing Aktiengesellschaft.

Die Suzano International Trade GmbH steht zu 100 % im Eigentum der Suzano S.A., einer an der B3 Stock Exchange in Sao Paulo, Brasilien, gelisteten Aktiengesellschaft.

Die Suzano Holding S.A. hält 29,1 % und David Feffer, Daniel Feffer, Ruben Feffer und Jorge Feffer halten zusammen 15,5 % an der Suzano S.A.. Die Suzano Holding S.A. und die vorgenannten Personen haben vereinbart, die mit diesen Aktien verbundenen Stimmrechte einheitlich auszuüben, wobei die Suzano Holding S.A. über die Mehrheit der Stimmen verfügt, darüber zu entscheiden. Dementsprechend übt die Suzano Holding S.A. einen beherrschenden Einfluss auf die Suzano S.A. aus.

Die Gesellschafter der Suzano Holding S.A., Daniel Feffer, David Feffer, Ruben Feffer, Izabela Henriques Feffer und Mikhael Henriques Feffer (die gemeinsam 71,7 % der Anteile halten) haben einen Syndikatsvertrag abgeschlossen, der sie zur einheitlichen Stimmrechtsausübung in wesentlichen Beschlussgegenständen in Hauptversammlungen der Suzano Holding S.A. verpflichtet.

Mit Wirkung zum 30. August 2024 wurden, nach Erfüllung aller Bedingungen unter dem Aktienkaufvertrag vom 11. Juni 2024 15,00 % der Anteile an der Lenzing Aktiengesellschaft von der B&C Alpha Zweite Holding GmbH & Co KG auf Suzano International Trade GmbH übertragen. Suzano Holding S.A. hält daher durch Suzano International Trade GmbH keine Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 mehr, sondern Aktien. Die B&C Alpha Zweite Holding GmbH & Co KG hält noch 10,00% der Anteile an der Lenzing Aktiengesellschaft.

Ebenso mit Wirkung zum 30. August 2024 wurde die im Syndikatsvertrag vorgesehene Stimmbindung zwischen der B&C Holding Österreich GmbH, B&C KB Holding GmbH, B&C Alpha Zweite Holding GmbH & Co KG, B&C Ares Holding GmbH, Suzano S.A. und Suzano International Trade GmbH wirksam.

Die gegenständliche Meldung erfolgt sowohl hinsichtlich des Syndikats als auch für die einzelnen Mitglieder des Syndikats und ihre Eigentümer.

Erhalt der Beteiligungsmeldung, am 03.09.2024