Delivery Hero: Schuldenabbau, Fokus auf Profitabilität und IPO-Pläne von Talabat in Dubai!

Delivery Hero will sich durch strategische Schritte wie den Verkauf von Foodpanda in Taiwan an Uber Technologies und eine geplante Kapitalerhöhung stärker fokussieren. Gleichzeitig sollen Schulden abgebaut werden. Zudem plant Delivery Hero, seine Marke Talabat im Nahen Osten und Nordafrika im 4. Quartal an die Börse zu bringen.

Breite internationale Abdeckung mit zahlreichen Marken

Delivery Hero betreibt Plattformen, über die Kunden Essen und Lebensmittel von Restaurants und Einzelhändlern online bestellen können. Die Bestellungen werden entweder von den Restaurants selbst oder über die eigene Lieferflotte von Delivery Hero zugestellt. Auf der Unternehmenswebsite wirbt der Konzern damit, dass man die weltweit führende lokale Lieferplattform anbietet. Hierbei werden die Dienste in rund 70 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika angeboten. Zu den Marken zählen Foodpanda, Talabat, PedidosYa und viele andere. Jede Marke ist in bestimmten Regionen stark vertreten, was es Delivery Hero ermöglicht, eine große geografische Abdeckung zu erzielen. Neben dem klassischen Lebensmittelliefergeschäft hat Delivery Hero in den Bereich Quick Commerce investiert, der sich auf die schnelle Lieferung von Alltagsgegenständen und Lebensmitteln innerhalb von 15 bis 30 Minuten konzentriert.