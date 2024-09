Nach der Erholung zum Wochenauftakt mangelt es dem Dax am Dienstag an weiterem Schwung. Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax einen Kursrückgang des deutschen Leitindex um 0,1 Prozent auf 18.427 Punkte. Schon am Vortag hatte nahe 18.500 Zählern und am 21-Tage-Durchschnitt die Erholung geendet. Letzterer ist ein Maß für den kurzfristigen Trend. Das Eurozonen-Pendant des Dax, der EuroStoxx 50, wird ebenfalls leicht im Minus erwartet.

Laut der Commerzbank richtet sich der Fokus nun auf die Verbraucherpreise aus den USA, die am Mittwoch auf der Agenda stehen, und die US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Diesen Daten wird einmal mehr entscheidender Charakter beigemessen vor der Zinsentscheidung der Notenbank Fed am 18. September. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion ist, wie umfangreich deren erste Zinssenkung ausfallen wird.

Schon in der Nacht zum Mittwoch (3:00 Uhr) rücke die erste TV-Präsidentschaftsdebatte zwischen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump in den Blick, ergänzten die Commerzbank-Experten. Der Schlagabtausch gilt als ein Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur US-Präsidentenwahl am 5. November. Vor allem für Harris wird das TV-Duell zur Bewährungsprobe.

US-Börsen starten positiv in die Woche

Nach der schwächsten Börsenwoche des Dow Jones Industrial seit dem März 2023 haben die Kurse am Montag wieder zugelegt. Der bekannteste US-Aktienindex erholte sich um 1,2 Prozent auf 40.830 Zähler.

Am Freitag hatte ein überraschend schlechter Arbeitsmarktbericht für den Monat August die konjunkturellen Sorgen befeuert und die Kurse absacken lassen. Nach dem Rekordhoch des Dow Ende August hatten Anleger in der vergangenen Woche Gewinne eingestrichen.

Asiatische Börsen am Dienstag durchwachsen

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die freundliche Verfassung der US-Börsen nach der jüngsten Schwäche sorgte für etwas Rückenwind. In Tokio legte der Nikkei-225 im späten Handel um 0,1 Prozent zu.

In China büßte der CSI 300 mit den wichtigsten Festlandaktien hingegen 0,5 Prozent ein, während es in Hongkong für den Hang Seng um knapp 0,3 Prozent nach oben ging.

Index/Anleihe Stand/ Rendite (in Prozent) Veränderung zum Vortag (in Prozent/ in Prozentpunkten) Euro Bund Future 134,56 -0,01 zehnjährige Bundesanleihe 2,17 +/- 0,00 zehnjährige Treasuries 3,71 +0,01

Sorte Preis (in Dollar je Barrel) Veränderung zum Vortag (in Dollar) Brent 71,73 -0,11 WTI 68,57 -0,14

