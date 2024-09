EQS-News: JOST stellt Wachstumsstrategie und Ambitionen bis zum Jahr 2030 vor

EQS-News: JOST Werke SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Sonstiges

JOST stellt Wachstumsstrategie und Ambitionen bis zum Jahr 2030 vor



10.09.2024 / 15:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





JOST stellt Wachstumsstrategie und Ambitionen bis zum Jahr 2030 vor



JOST erklärt ein klares Ziel für seine relevanten Märkte und Produktbereiche: der weltweit führende Lieferant für On- und Off-Highway-Systeme in der Nutzfahrzeugindustrie zu sein

Umsatzziel von mehr als 2 Mrd. EUR bis zum Jahr 2030: JOST will bis zum Jahr 2030 einen Umsatz von mehr als 2 Mrd. EUR generieren; dies entspricht einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 7 % (2023: 1,2 Mrd. EUR)

Starke Profitabilität soll weiter steigen: Der strategische Korridor für die bereinigte EBIT-Marge wird auf 10 % bis 12 % erhöht (bisher: 10 % bis 11,5 %)

Unternehmenswert soll signifikant wachsen: Bereinigtes Ergebnis pro Aktie soll überproportional zum Umsatz wachsen und bis zum 2030 auf 10 EUR je Aktie steigen (2023: EUR 6,24)

Starke Werttreiber: Technologische Weiterentwicklungen und Innovationen, Steigerung des Umsatzes pro Kunde, geografische Expansion, Marktanteilgewinne insbesondere in Off-Highway Endmärkten, Steigerung des Serviceanteils



Neu-Isenburg, 10. September 2024. Die JOST Werke SE („JOST”), einer der weltweit führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie, hat heute auf seinem Capital Markets Day in Neu-Isenburg seine Wachstumsstrategie und Ambitionen bis zum Jahr 2030 vorgestellt.

Joachim Dürr, Vorstandsvorsitzender der JOST Werke SE, sagt: „Als führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie verstehen wir die Kundenbedürfnisse von OEMs und Endnutzern im Transport und in der Landwirtschaft sehr genau. Hierin liegt die Stärke von JOST. Durch die Nähe zum Kunden und das starke Industrieknowhow können wir unsere Produkte vom Wettbewerb abheben und unsere Marktpositionierung weltweit kontinuierlich verbessern. JOST ist somit in der Lage, neue profitabel Umsatzquellen zu erschließen, Cross-Selling-Möglichkeiten zu heben und dadurch mittelfristig stärker als der zugrundeliegende Markt zu wachsen. Darüber hinaus sehen wir durch wertsteigernde Übernahmen gute Möglichkeiten, um unser Produktportfolio zu erweitern und unsere regionale Präsenz zu stärken. Damit können wir das Wachstumspotential von JOST beschleunigen. Wir wollen den Unternehmenswert von JOST für unsere Anteilseigner deutlich steigern und sind zuversichtlich mit unserer Strategie, unsere ambitionierten Ziele bis 2030 umzusetzen.“

Mit seinem breiten Produktportfolio in der Nutzfahrzeugindustrie und seiner diversifizierten geographische Positionierung ist JOST gut vorbereitet, von den Industrietrends sowie den sich verändernden Kundenanforderungen zu profitieren. Die Kombination aus organischem Wachstum und strategischen wertsteigenden Übernahmen soll JOST ermöglichen, bis zum Jahr 2030 einen Umsatz von mehr als 2 Mrd. EUR zu erzielen (2023: 1,2 Mrd. EUR). Dies entspricht im Durchschnitt einem jährlichen Umsatzwachstum von über 7 %.

Wichtige organische Wachstumstreiber sind der technologische Wandel in der Transport- und Landwirtschaftsindustrie hin zu mehr Automatisierung, Digitalisierung, Elektrifizierung und autonom fahrenden Nutzfahrzeugen. JOST kann somit durch Innovationen und Produktentwicklungen, den Umsatz pro Kunde steigern. Ferner kann JOST durch seine globale Präsenz und die Nähe zu OEMs, Händlern und Endkunden die Stärke seiner Marken einsetzen, um Cross-Selling-Möglichkeiten zu generieren.

Aufgrund der steigenden Komplexität und der hohen technologischen Anforderungen der modernen Nutzfahrzeuge brauchen OEMs globale Lieferanten, die sie weltweit bedienen können. JOST sieht sich hervorragend positioniert, um von diesem Trend zu profitieren. Insbesondere in der Land- und Baumaschinenindustrie, aber auch im Transport, kann JOST von dem Konsolidierungstrend der Tier-1-Lieferanten profitieren und dadurch seine Marktanteile weiter steigern.

Die globale Aufstellung von JOST und die hohe Diversifizierung der Endmärkte seiner Kunden im On- und Off-Highway-Bereich erhöhen die Resilienz des Geschäftsmodells noch weiter und reduzieren die Abhängigkeit von einzelnen Märkten, Segmenten und Regionen. Eine ausgeglichenere Verteilung des Produktmixes zwischen On- und Off-Highway, gekoppelt mit einer steigenden Effizienz durch mehr Automatisierung und der kontinuierlichen Optimierung des globalen Produktionsnetzwerks, sind die wesentlichen Treiber für den angestrebten Anstieg der Profitabilität. JOST will bis zum Jahr 2030 den strategischen Korridor der bereinigten EBIT-Marge durch den Zyklus auf 10,0 % bis 12,0 % erhöhen (bisher: 10,0% bis 11,5 %).

Darüber hinaus hat JOST folgende Finanzziele bekanntgegeben, die durch den Industriezyklus gelten sollen:

Der angestrebte Leverage (exkl. IFRS 16) soll zwischen 1,0x und 2,0x des bereinigten EBITDA liegen.

Der ROCE soll 18% oder höher sein.

Die durchschnittliche Cash-Conversion-Rate (operativer Free Cashflow durch bereinigtes Ergebnis nach Steuern) soll 1,0 oder höher sein.

Das Verhältnis von Capex zum Umsatz soll im historischen Korridor von 2,4 % bis 2,7 % bleiben.

Das Net Working Capital im Verhältnis zum Umsatz soll im neuen Korridor von 17,5 % bis 18,5 % liegen

Oliver Gantzert, Finanzvorstand der JOST Werke SE, sagt: „Wir wollen den Unternehmenswert von JOST für unsere Anteilseigner entscheidend erhöhen. Wir haben uns als Ziel gesetzt, dass das bereinigte Ergebnis je Aktie stärker als der Umsatz wächst und bis zum Jahr 2030 auf 10 EUR je Aktie oder mehr steigt. Das ist ein ambitioniertes Ziel, das nur durch das Zusammenspiel aller Regionen und Unternehmensbereiche erreicht werden kann. Wir sind jedoch zuversichtlich, durch die richtigen Investitionen und strategische Entscheidungen, dieses Ziel erreichen zu können. Unser Track-Rekord spricht für uns: JOST hat alle im letzten Capital Markets Day angekündigten Ziele bereits im Jahr 2023 erreicht. Auf dieser starken Basis wollen wir weiter aufbauen und noch mehr Wert für unsere Aktionäre generieren.“

Der Capital Marktes Day 2024 hat in Neu-Isenburg am 10. September 2024 stattgefunden. Die Präsentationen finden Sie unter https://ir.jost-world.com/jost_cmd2024. Unter dem gleichen Link werden Sie zeitnah eine Aufzeichnung der Veranstaltung finden.

Kontakt:

JOST Werke SE

Romy Acosta

Head of Investor Relations

T: +49 6102 295-379

romy.acosta@jost-world.com

Über JOST:

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von sicherheitsrelevanten Systemen für die Nutzfahrzeugindustrie mit den Kernmarken JOST, ROCKINGER, TRIDEC und Quicke. Die international marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell untermauert. Mit Vertriebs- und Fertigungsstätten in über 25 Ländern auf sechs Kontinenten bedient JOST weltweit Hersteller, Händler und Endkunden der Transport-, Landwirtschaft- und Bauindustrie. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 4.500 Mitarbeitende und notiert an der Frankfurter Börse. Weitere Informationen über JOST finden Sie hier: www.jost-world.com

10.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: JOST Werke SE Siemensstraße 2 63263 Neu-Isenburg Deutschland Telefon: +49 6102 2950 Fax: +49 (0)6102 295-298 E-Mail: ir@jost-world.com Internet: www.jost-world.com ISIN: DE000JST4000 WKN: JST400 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1985051

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1985051 10.09.2024 CET/CEST