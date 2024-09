TUI-Aktie: Von vielen gescholten – ich glaube an ihr Comeback

Die TUI-Aktie (WKN: TUAG50) gehört seit Jahren zu den deutschen Aktien mit der schlechtesten Börsen-Performance. In den letzten drei Jahren hat der weltgrößte Touristikkonzern über 80 Prozent seines Börsenwertes eingebüßt. Von einem Kurswert in Höhe von über 100 Euro Mitte 2018 sind nur noch mickrige 6 Euro übriggeblieben.

Kein Wunder, dass das Papier des Reiseriesen von vielen Analysten gescholten und von Anlegern gemieden wird. Das könnte sich jedoch als Fehler herausstellen, denn die TUI-Aktie bringt allerbeste Voraussetzungen für ein Comeback an der Börse mit. Im nachfolgenden Artikel will ich euch erklären, warum ich trotz allem an eine gute Zukunft der TUI-Aktie glaube.

Komplett erholt

Schauen wir uns zum Einstieg in die Beurteilung von TUI die Entwicklung der Geschäftszahlen an. Durch den nahezu vollständig zum Erliegen kommenden Tourismus in den Corona-Jahren 2020 und 2021 muss man für eine vernünftige Analyse die TUI-Zahlen vor und nach der Pandemie miteinander vergleichen.

Im Vor-Corona-Jahr 2019 machte TUI einen Umsatz von 18,9 Mrd. Euro. Im vergangenen Geschäftsjahr, das im September 2023 zu Ende ging, wurde dieses Niveau mit einem Gesamtumsatz von 20,7 Mrd. Euro erstmals überboten. Im Klartext: TUI hat sich vollständig von den Auswirkungen der Pandemie erholt. Das zeigt sich auch am operativen Gewinn, der im vergangenen Geschäftsjahr ebenfalls über dem Wert von 2019 lag.

Realistische Wachstumsprognosen

Für das laufende Geschäftsjahr (bis 30. September 2024) erwartet der deutsche Reiseriese ein Umsatzwachstum von über 10 %. Zudem peilt das TUI-Management eine Steigerung des operativen Ergebnisses von mindestens 25 % gegenüber dem Vorjahr an.

Dass diese Zahlen durchaus realistisch sind, zeigt die Geschäftsentwicklung der letzten Quartale, in denen TUI Rekordumsätze erzielen konnte. Zudem war das vergangene Vierteljahr das achte Quartal in Folge, in dem das operative Ergebnis prozentual zweistellig zulegte.

Steigende Buchungen und Preise

TUI profitiert bereits seit geraumer Zeit von der zurückgekehrten Reiselust der Deutschen und Europäer. Diese Reiselust führt nicht nur zu einem Anstieg der Buchungszahlen, sondern auch zu steigenden Preisen.

Die kontinuierliche Steigerung der operativen Marge zeigt, dass der Reisekonzern in der Lage ist, steigende Kosten über höhere Preise mehr als zu kompensieren. Angesichts der hohen Inflation im letzten Jahr ist dies ein sehr starker Beleg für die Wettbewerbsstärke von TUI.

Profiteur einer Pleite

A propos Wettbewerbsstärke: Durch die Insolvenz von FTI Touristik, dem drittgrößten Reisekonzern Deutschlands, hat sich die Wettbewerbssituation von TUI noch einmal deutlich verbessert. Immerhin hat FTI im letzten Geschäftsjahr einen Umsatz von 4,1 Mrd. Euro erwirtschaftet.

Dieser Umsatz wird sich angesichts der Abwicklung von FTI Touristik in Zukunft im Wesentlichen zu den beiden Branchenschwergewichten TUI und DERTOUR verschieben. Viele Urlauber werden in Zukunft noch stärker darauf achten, ihre Reisen bei großen und soliden Anbietern wie TUI zu buchen.

Und dann ist da noch KI

Die Abkürzung „KI“ wird heutzutage in den Medien fast inflationär verwendet und fast allen Unternehmen wird irgendeine Form von KI-Potenzial zugeschrieben. Grundsätzlich bin ich deshalb sehr vorsichtig, jedem Unternehmen ein größeres KI-Potenzial zuzuschreiben. Doch bei TUI ist das anders. In meinen Augen wird der Tourismusgigant einer der größten Profiteure des Einsatzes von künstlicher Intelligenz.

Warum? Weil TUI auf einem gigantischen Datenschatz sitzt. Seit vielen Jahren besitzt kein anderes Unternehmen der Welt (mit Ausnahme von Booking.com, Expedia und Airbnb) eine so große Masse an Daten über Reisende, ihre Urlaubsziele und -wünsche wie der Konzern aus Hannover.

Künstliche Intelligenz wird TUI in die Lage versetzen, diesen Datenschatz in Zukunft noch besser und gewinnbringender auszuwerten als bislang. Über KI wird der Reisekonzern künftig noch wesentlich genauer steuern können, zu welchen Zeitpunkten er welche Angebote zu welchen Preisen anbieten kann.

Sind das Kaufkurse?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,5 ist die TUI-Aktie in meinen Augen ein echtes Schnäppchen. Bestimmt werdet ihr euch jetzt fragen, warum die Aktie bei all den aufgezählten Potenzialen so günstig bewertet ist.

Die Antwort darauf ist die immer noch sehr mangelhafte Profitabilität von TUI. Eine operative Gewinnmarge von knapp über 3 % haut schließlich niemanden vom Hocker.

Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass es nicht bei dieser schwachen Profitabilität von TUI bleiben wird. Die Voraus setzungen für eine Margenerhöhung bei gleichzeitigem Umsatzwachstum waren noch nie so gut wie heute.

Von heute auf morgen wird das Dickschiff TUI jedoch keine großen Sprünge in Sachen Gewinn machen. Langfristig ist das Potenzial allerdings hervorragend. Anleger mit ein wenig Geduld sollten sich die TUI-Aktie ins Portfolio legen.

Der Artikel TUI-Aktie: Von vielen gescholten – ich glaube an ihr Comeback ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Peter besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Airbnb und Bookings.com.

Aktienwelt360 2024