ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Ziel für Siemens Energy - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 29 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Jüngste Signale vom US-Konkurrenten GE Vernova seien sehr ermutigend, schrieb Analyst Gael de-Bray in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Man stehe im Investitionszyklus für die Energiewende immer noch ziemlich am Anfang./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2024 / 08:05 / CET

