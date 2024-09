EQS-Adhoc: VERIANOS SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SMC 2 GmbH & Co. KG

EQS-Ad-hoc: VERIANOS SE / Schlagwort(e): Insolvenz

VERIANOS SE: Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SMC 2 GmbH & Co. KG



18.09.2024 / 15:00 CET/CEST

Köln, 18. September 2024 – Die persönlich haftende Gesellschafterin der SMC 2 GmbH & Co. KG hat beschlossen, einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der SMC 2 GmbH & Co. KG beim zuständigen Amtsgericht in Köln zu stellen.

Die Kommanditanteile an der SMC 2 GmbH & Co. KG sind als Sicherheit zugunsten des Sicherheitentreuhänders der 8% Anleihe der VERIANOS SE (ISIN: DE000A30VG50) verpfändet.

Die SMC 2 GmbH & Co. KG hält ihrerseits eine Beteiligung an einer Projektentwicklungsgesellschaft mit dem Zweck einer Projektentwicklung im Rheinland. Es ist davon auszugehen, dass infolge des Insolvenzverfahrens der Erlös aus diesem Vorhaben, insbesondere im Fall eines vorgezogenen Verkaufs der Beteiligung, angesichts der Verbindlichkeiten dazu führt, dass die verpfändeten Kommanditanteile an der SMC 2 GmbH & Co. KG als Sicherheit zugunsten der 8% Anleihe der VERIANOS SE (ISIN: DE000A30VG50) einen erheblichen Abschlag erleiden oder sogar wertlos sind. Dieser Effekt wird von den weiteren gestellten Sicherheiten nicht kompensiert werden.

Für die weiteren Gesellschaften, deren Kommanditanteile als Sicherheiten der 8% Anleihe zugunsten des Sicherheitentreuhänders verpfändet sind, bestehen nach Kenntnis der VERIANOS SE derzeit keine Insolvenzgründe. Allerdings finden innerhalb des Gesellschafterkreise der jeweiligen Gesellschaften aktuell Gespräche statt, die jeweilige Verwaltungsgesellschaft VERIANOS Capital Partners GmbH, über deren Vermögen ebenfalls ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren gestellt wurde, auszutauschen. Der Ausgang der Gespräche ist offen und es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in Abhängigkeit der getroffenen Gesellschafterbeschlüsse, ebenfalls ein negativer Effekt auf den Wert der betreffenden Sicherheiten entsteht.

Weitere Informationen zur VERIANOS SE finden Sie unter www.verianos.com. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

VERIANOS SE

Tobias Bodamer

Gürzenichstraße 21

50667 Köln

Deutschland

T +49 221 20046 105

Mail: ir@verianos.com

VERIANOS SE Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 20046100 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com ISIN: DE000A0Z2Y48, DE000A254Y19, DE000A30VG50

1990801 18.09.2024 CET/CEST