First Majestic Silver - “Hammer” signalisiert Trendwende

Nach dem Bruch des Abwärtstrends seit Anfang 2021 (akt. bei 5,19 USD) kam es bei der First Majestic-Aktie zuletzt nochmals zu einem Pullback an die entscheidende Haltezone der letzten Jahre bei rund 4,30 USD. Auf dieser Basis hat der Minentitel dann aber zwei „Hammer“-Wendemuster ausgeprägt. Apropos Candlestickumkehrmuster: Auf Quartalsbasis liegt die äquivalente Trendwendeformation vor! Im Tagesbereich steht zudem ein klassischer Doppelboden – definiert durch die jüngsten Tiefs bei 4,43/4,60 USD – zu Buche. Verschiedene Zeitebenen signalisieren derzeit also die Ambitionen der Bullen. Dazu passend hat bspw. auch der trendfolgende MACD ein positives Schnittmuster geliefert, während im Verlauf der Relativen Stärke eine Bodenbildung vorliegt. In dieser Gemengelage definiert die 38-Monats-Linie (akt. bei 7,79 USD) das nächste Anlaufziel, ehe das bisherige Jahreshoch bei 8,44 USD wieder auf die Agenda rückt. Danach wartet der nächste massive Widerstand in Form eines Fibonacci-Levels (9,93 USD) sowie diverser horizontaler Barrieren bei rund 10 USD. Um die vielversprechende Ausgangslage nicht zu gefährden, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr in den o. g. alten Abwärtstrend zurückfallen.

First Majestic Silver (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart First Majestic Silver

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

