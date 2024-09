Saudi-Arabien ist gemäß aktuellem UN-Tourismusbarometer führendes G20-Land in puncto Tourismuswachstum

Saudi-Arabien hat sich im UN World Tourism Barometer-Bericht als das am schnellsten wachsende G20-Land etabliert, was einen wichtigen Meilenstein beim schnellen Aufstieg des Königreichs zum weltweiten Tourismusziel darstellt. Das Barometer zeigt für die ersten sieben Monate 2024 im Vergleich zum selben Zeitraum 2019 einen 73%igen Anstieg bei der Ankunft internationaler Touristen in Saudi-Arabien. Dies spiegelt den Erfolg der ehrgeizigen Tourismusstrategie des Königreichs im Rahmen von Vision 2030 wieder.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240923390722/de/

The latest UN World Tourism Barometer report highlights a 73% increase in international tourist arrivals to Saudi Arabia in the first seven months of 2024, compared to the same period in 2019, with Saudi Arabia emerging as the fastest growing G20 country (Graphic: AETOSWire)

Das UN World Tourism Barometer dient als globaler Maßstab zur Messung der Performance des Tourismussektors, und der aktuelle Bericht unterstreicht die beeindruckenden Erfolge Saudi-Arabiens im Hinblick auf Besucheranzahl und wirtschaftliche Bedeutung. Das stabile Visaerleichterungsprogramm Saudi-Arabiens, einschließlich der Ausweitung des e-Visa-Systems, hat Millionen von internationalen Touristen angezogen und die Verbindung des Königreichs mit dem Rest der Welt weiter verbessert.

Die Investition Saudi-Arabiens in transformative Projekte, etwa das Rotes-Meer-Projekt, NEOM und Diriyah, hat sein Tourismuswachstum angekurbelt. Das UN World Tourism Barometer betont den Erfolg dieser Giga-Projekte, die die globale Tourismuslandschaft umgestalten und den Ruf Saudi-Arabiens als Reiseziel erster Wahl für Touristen, die auf der Suche nach erstklassigen Erfahrungen sind, festigen. Vision 2030, der langfristige Plan Saudi-Arabiens zur wirtschaftlichen Diversifizierung, hat den Tourismus in den Mittelpunkt der Strategie gerückt. 2023 hat das Königreich 109 Millionen Touristen begrüßt und damit die Grundlage zur Erreichung des langfristigen Ziels von 150 Millionen jährlichen Besuchern bis 2030 geschaffen. Der Tourismus wird 10 % des BIP des Königreichs ausmachen, mit einer Million neuer Stellen in der Branche, wodurch der Personalstand auf 1,6 Millionen steigt.

In dem UN-Bericht wird die Rolle Saudi-Arabiens bei der Förderung der Erholung des internationalen Tourismus nach der Pandemie hervorgehoben, durch Zusammenarbeit zwischen Regierungen, privatem Sektor und globalen Investoren. Der Schwerpunkt des Königreichs auf nachhaltigem Tourismus, verantwortungsvoller Entwicklung und regionaler Konnektivität hat die Anerkennung wichtiger weltweiter Tourismusbehörden bewirkt, darunter UN Tourism und World Travel & Tourism Council (WTTC). Die führende Rolle Saudi-Arabiens geht über die Tourismuszahlen hinaus, mit Initiativen, die auf die Förderung von integrativem Wachstum, Arbeitsplatzbeschaffung und Umweltschutz abzielen.

Nachhaltigkeit steht an erster Stelle der Tourismusstrategie Saudi-Arabiens. Daher priorisiert das Land eine nachhaltige Entwicklung unter Erhaltung seines Natur- und Kulturerbes, bei gleichzeitiger Erfüllung der Anforderungen seines wachsenden Tourismussektors. Das Tourismusministerium arbeitet weiterhin eng mit internationalen Organisationen und Stakeholdern zusammen, damit das Tourismuswachstum den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN entspricht und eine Tourismusbranche gefördert wird, die sowohl lokalen Gemeinden als auch Besuchern zugutekommt. Diese Partnerschaften haben zusammen mit dem Schwerpunkt des Königreichs auf einem nachhaltigen und integrativen Tourismus seinen Ruf als wichtiger Akteur im globalen Tourismussektor gestärkt.

Die Erfolgsgeschichte Saudi-Arabien ist ein Vorbild für andere Reiseziele, die ihren eigenen Tourismus fördern möchten. Die Initiativen des Königreichs, die Innovation, Nachhaltigkeit und eine Entwicklung der Tourismusinfrastruktur in großem Maßstab umfassen, beweisen, dass eine Kombination aus vorausschauender Planung, strategischer Investition, integrativen Richtlinien und globaler Zusammenarbeit das Wachstum selbst in einer wettbewerbsintensiven internationalen Landschaft fördern kann.

Über das saudische Tourismusministerium

Das saudische Tourismusministerium wurde im Jahr 2000 gegründet und setzt sich für langfristiges Wachstum in der Tourismusbranche des Königreichs ein. Sein primäres Ziel ist die Realisierung der Vision des Königreichs im Bereich des Tourismus, indem es Gelegenheiten und Plattformen schafft, die die Tourismuserfahrung bereichern und die Entwicklung von nationalem Humankapital fördern. Durch enge Zusammenarbeit mit Regierungsstellen, Branchenbeteiligten sowie öffentlichem und privatem Sektor strebt das Tourismusministerium danach, durch zukunftsorientierte Richtlinien, gezielte Investitionen und Initiativen zur Talententwicklung ein nachhaltiges Tourismuswachstum zu fördern. Die Strategie des Tourismusministeriums ist tief in der arabischen Authentizität verwurzelt, gestützt auf Daten und integrierte Bereitstellungssysteme. Im Mittelpunkt der Mission des Tourismusministeriums steht die Öffnung der Tore Saudi-Arabiens für die Welt, um es zu einer Drehscheibe zu machen, auf der sich täglich unvergessliche Tourismusgeschichten abspielen.

Quelle:AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240923390722/de/

Shikhah Al-Askar

askarsh@mt.gov.sa