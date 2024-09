Devisen: Eurokurs hält höheres Niveau

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Dienstag seinen Vorsprung aus dem europäischen Handel im US-Geschäft verteidigt. Zuvor hatten schwache US-Konjunkturdaten für Auftrieb bei der Gemeinschaftswährung gesorgt. So verschlechterte sich die Verbraucherstimmung im September unerwartet deutlich. Zuletzt wurde der Euro bei 1,1165 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1133 (Montag: 1,1119) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8982 (0,8993) Euro./edh/nas