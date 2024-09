Insider - Toshibas frühere Speicherchip-Sparte sagt Börsengang ab

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Tokio (Reuters) - Wenige Wochen vor dem geplanten Termin hat der Speicherchip-Hersteller Kioxia Insidern zufolge den geplanten Börsengang abgeblasen.

Der Eigner Bain Capital ziehe die Reißleine, weil er wegen des jüngsten Kursrutsches in der Branche wohl nicht die gewünschte Summe für die frühere Speicherchip-Sparte des japanischen Technologiekonzerns Toshiba erhalten dürfte, sagten mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Dienstag Reuters. Der Finanzinvestor habe bislang eine Bewertung von umgerechnet etwa 9,3 Milliarden Euro angepeilt.

Bain wollte sich zu diesem Thema nicht äußern. Kioxia kündigte eine Stellungnahme an. Bain hatte Kioxia 2018 geschluckt. Früheren Aussagen von Insidern zufolge sollte Kioxia Ende Oktober am Aktienmarkt in Tokio debütieren. In den vergangenen Monaten haben Konkurrenten wie Samsung, SK Hynix oder Micron rund ein Drittel ihres Börsenwertes eingebüßt.

(Bericht von Miho Uranaka und Sam Nussey; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)