Oder-Hochwasser: Landkreis ruft höchste Alarmstufe aus

RATZDORF (dpa-AFX) - Angesichts des weiter steigenden Oder-Hochwassers in Brandenburg hat der Landkreis Oder-Spree am Vormittag die höchste Alarmstufe ausgerufen. Sie betrifft in einem bestimmten Deichabschnitt östliche Gebiete an der polnischen Grenze, dazu gehört etwa auch die Stadt Eisenhüttenstadt am Ufer der Oder. Hintergrund sei der steigende Pegelstand, der in Ratzdorf heute Nachmittag zwischen 15.00 und 17.00 Uhr bei 5,90 Meter erwartet wird und somit offiziell die höchste Alarmstufe auslöst.

Die Alarmstufe 4 bedeutet nicht gleichzeitig den Katastrophenfall, aber die Einsatzkräfte sind in erhöhter Alarmbereitschaft. Große Mengen Treibholz schwimmen bereits die Oder abwärts. Deichläufer sind im Einsatz, um die Schutzdämme zu kontrollieren. Sicherungsarbeiten gingen weiter, um ufernahe Gebiete vor Wassermassen abzuschirmen.

Mit dem Pegel-Höchststand wird in Ratzdorf dann am Mittwochabend gerechnet. Die Wassermassen bleiben voraussichtlich einige Tage, wie es hieß. Am Freitag sollen die Pegelstände wieder auf unter 5,90 Meter sinken./mow/DP/men