ANALYSE-FLASH: JPMorgan setzt Easyjet auf 'Positive Catalyst Watch'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien von Easyjet den Stempel "Positive Catalyst Watch" gegeben. Damit verleiht Harry Gowers in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse seinem Optimismus hinsichtlich steigender Markterwartungen Ausdruck. Er liegt etwa 10 Prozent über dem Konsens. Die Easyjet-Aktien sind auch Gowers Favorit in einer Branche, für die er mit Blick auf den Winter generell eine Kaufgelegenheit sieht. Seine fundamentale Einstufung bleibt beim Kursziel von 660 Pence auf "Overweight"./ag/tih

