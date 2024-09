Trading-Chance Redcare Pharmacy: Jahreshoch zurück im Blickfeld

Werbung

Es hat lang gedauert, aber mit der Etablierung des E-Rezepts wächst bei Redcare Pharmacy, der ehemaligen Shop Apotheke, nicht nur der Umsatz, auch der Gewinn kommt in Fahrt. Für das kommende Jahr rechnen die Analysten auch mit einem Netto-Gewinn ... und die Chance, dass die Aktie das jetzt deutlicher vorwegnimmt, steigt: Eine Trading-Chance Long.

Erst braucht es eine für eine taugliche Marktstellung nötige Größe, dann erst kann man sich um die Gewinne kümmern. Denn gelingt es nicht, sich in der Branche in der entsprechenden Größenordnung zu etablieren, wird ein Unternehmen schnell von der Konkurrenz erdrückt. Indes, solche Wachstumsphasen bei zugleich noch roten Zahlen erfordern von den Anlegern Geduld und Nerven, das berühmteste Beispiel dafür ist amazon.com. Und doch, nur so geht es ... und Redcare Pharmacy scheint da bislang alles richtig gemacht zu haben.

Auf stabilem Weg in Richtung Netto-Gewinn

Zwei „Ausreißer“ unter den Analysten gibt es. So sieht Morgan Stanley die Aktie derzeit mit Kursziel 133 Euro nur als Halteposition, die UBS weicht sogar komplett vom Konsens ab und sieht die Redcare-Aktie auf 83 Euro fallen. Aber alle anderen aktuellen Kursziele sind „Kaufen“-Empfehlungen mit Kurszielen, die mit 170 bis 190 Euro alle nicht nur deutlich über dem aktuellen Kurs liegen, sondern auch über dem bisherigen Jahreshoch. Grund:

Die bisherigen Bilanzdaten des Jahres sehen die Online-Apotheke auf einem stabilen Weg in Richtung auch unter dem Strich schwarzer Zahlen, zumal sich Redcare Pharmacy in Bezug auf das jetzt dank des E-Rezepts endlich wachsende Segment verschreibungspflichtiger Medikamente durch den Zukauf der Schweizer MediService im Vorjahr sehr gut positioniert hat. Für das erste Halbjahr wurde sogar ein kleiner Nettogewinn erreicht. Die Perspektive ist also durchaus spannend, bislang klemmte es nur am Chartbild, denn:

Wichtige Supportzone funktionierte als Sprungbrett

Die Redcare-Aktie hatte Anfang August eine Korrektur begonnen, nachdem es im Vorfeld misslungen war, das bisherige, Anfang April ausgebildete Jahreshoch als Widerstand herauszunehmen. Diese Korrektur führte die Aktie in die Supportzone 114/119 Euro, die zwar hielt ... aber es gelang auffallend lange nicht, sich aus dieser Zone nach oben zu lösen. Jetzt ist das vollzogen:

Quelle: marketmaker pp4

Redcare Pharmacy zieht aus dieser Unterstützungszone heraus an, wobei besonders positiv ist, dass diese aktuell nur leicht über der wichtigen, die Aktie bereits seit November 2022 begleitenden Aufwärtstrendlinie liegt. Damit hat dieser Aufwärtsschwenk ein robustes Fundament und den Vorteil, dass man einen Stop Loss Long gut knapp unterhalb dieser Supportzone platzieren kann. Aktuell ringt die Aktie mit ihrer 200-Tage-Linie. Ob der Kurs diese Linie gleich im ersten Anlauf bezwingt oder nicht: Das Chartbild ist jetzt wieder eines, das zu einem Long-Trade einladen würde.

Long-Trade knapp unter der Trendlinie absichern

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 81,354 Euro aktuell einen Hebel von 2,6 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 109,50 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht einem Kurs von ca. 2,80 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Redcare Pharmacy lautet HG8Z64.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 130,00 Euro, 149,90 Euro, 153,00 Euro, 165,70 Euro, 249,00 Euro

Unterstützungen: 119,20 Euro, 115,20 Euro, 109,90 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Redcare Pharmacy

Basiswert Redcare Pharmacy WKN HG8Z64 ISIN DE000HG8Z642 Basispreis 81,354 Euro K.O.-Schwelle 81,354 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,6 Stop Loss Zertifikat 2,80 Euro

