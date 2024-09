Evotec mit Erholungsversuch

Die Aktien von Evotec profitieren am Donnerstag von einer Partnerschaft mit dem Abnehmspritzen- und Insulinhersteller Novo Nordisk. Am Vormittag zog der Kurs um bis zu zehn Prozent an. Zuletzt schwächten sich die Kursgewinne aber etwas auf 6,5 Prozent ab. Evotec gilt als Unternehmen, mit dem Spekulanten zuletzt verstärkt auf fallende Kurse gewettet haben. Eindeckungen könnten die Kursreaktion daher zusätzlich angetrieben haben.

Evotec ging eine Partnerschaft mit Novo Nordisk zur Entwicklung von Technologien im Bereich der Zelltherapien ein. Finanzierungsleistungen, eine nicht offengelegte Vorauszahlung sowie mögliche Meilenstein- und Lizenzzahlungen winken.

Laut einem Händler demonstriert die Kooperation die starke wissenschaftliche Stellung, über die Evotec im Bereich der Zelltherapieforschung verfüge. Diese sei offenbar auch für große, etablierte Pharmaunternehmen wie Novo Nordisk von Interesse. Der Börsianer vermisste aber nähere Details zu den Finanzen und zum Zeitrahmen der Partnerschaft.