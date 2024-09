Nur für clevere Anleger: Woran du die wahre Stärke der TUI-Aktie erkennst

TUI (WKN: TUAG50) verfolgt klare Wachstumsziele. Gleichzeitig bleibt die Aktie mit einem Kurs von rund 6 Euro deutlich unterbewertet. Aber wie passt das zusammen? In diesem Artikel erfährst du, warum die TUI-Aktie so deutlich unter ihrem fairen Wert gehandelt wird und welche Entwicklungen den Kurs künftig treiben können. Wenn du wissen willst, ob jetzt der richtige Moment ist, um zu investieren, lies weiter!

TUI plant die Expansion

Der Geschäftsbereich Hotels & Resorts bei TUI floriert. Mit aktuell 424 Hotels weltweit, darunter bekannte Marken wie TUI Blue, RIU, Robinson und die neue Luxusmarke The Mora, hat der Konzern ein solides Fundament aufgebaut. Doch TUI hat noch größere Pläne: Mittelfristig soll die Zahl der Hotels auf 600 steigen.

Schon jetzt erwirtschaftet dieser Bereich beeindruckende Margen. Allein im letzten Halbjahr konnte TUI in diesem Segment 499 Mio. Euro Umsatz und eine Marge von 41 % erzielen. Diese Zahlen zeigen, dass der Bereich Hotels & Resorts einer der profitabelsten des Unternehmens ist und weiterhin ein massives Wachstumspotenzial bietet.

Expansion in den US-Markt: Eine riesige Chance

TUI ist bereits in Europa eine feste Größe, besonders in Deutschland, Großbritannien, Benelux und den nordischen Ländern. Doch das Unternehmen plant, in Zukunft auch den US-Markt verstärkt anzugehen, insbesondere mit Blick auf Reiseziele in der Karibik und Mexiko. Diese Region hat für amerikanische Kunden einen enormen Reiz, und das Umsatzpotenzial in diesem Markt ist gigantisch.

TUI ist dabei längst nicht mehr nur ein klassischer Reiseveranstalter. Das Unternehmen sieht sich zunehmend als integriertes Plattform-Geschäft. Das bedeutet, dass TUI nicht nur Pauschalreisen verkauft, sondern auch einzelne Produkte wie Hotelübernachtungen, Ausflüge und Transfers. Diese Umstellung bringt nicht nur zusätzliche Flexibilität, sondern auch neue Einnahmequellen und eine größere Reichweite.

Finanzielle Erholung nach der Pandemie

Die Corona-Pandemie hat TUI hart getroffen. Doch das Unternehmen hat die Krise überstanden und sich seitdem stetig erholt. Die Nettoschulden wurden allein im zweiten Quartal um 1,1 Mrd. Euro reduziert. Zudem hat TUI die während der Pandemie erhaltene Staatshilfe vollständig und mit Zinsen zurückgezahlt.

Diese finanzielle Stabilisierung gibt dem Unternehmen den nötigen Spielraum, um weiter zu wachsen und sich auf langfristige strategische Ziele zu konzentrieren. CFO Mathias Kiep betonte in der letzten Telefonkonferenz mit Analysten, dass TUI auf einem guten Weg sei, die Schulden weiter abzubauen.

Nach dem katastrophalen Einbruch der Eigenkapitalrendite auf -143,2 % im Jahr 2020 hat TUI eine beeindruckende Kehrtwende hingelegt. Aktuell liegt die Eigenkapitalrendite bei 72,2 %, ein klares Zeichen für die Stabilisierung des Unternehmens. Die Gesamtkapitalrendite stieg von -33,8 % im Jahr 2020 auf 15,1 % im Jahr 2023.

Die EBIT-Marge des Unternehmens hat sich von -34,3 % im Jahr 2020 auf aktuell 4,1 % verbessert. Dies ist ein klares Signal, dass TUI wieder profitabel arbeitet und finanziellen Spielraum für zukünftige Investitionen schafft.

Rekordzahlen im dritten Quartal 2024

Die jüngsten Zahlen von TUI sprechen eine deutliche Sprache: Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen einen Umsatz von 5,8 Mrd. Euro verzeichnen – ein neuer Rekord! Das EBIT stieg um 37 % auf 232 Mio. Euro, und die Buchungszahlen legten um 6 % zu. Diese Zahlen zeigen, dass die Nachfrage nach TUIs Produkten weiterhin hoch ist und das Unternehmen von positiven Markttrends profitiert.

Besonders im Hotelgeschäft läuft es rund. Hier liegt die bereinigte Gewinnmarge bei 25 bis 30 %. Dieser Wert könnte durch die geplante Expansion weiter steigen. Auch im Bereich Kreuzfahrten wächst das Unternehmen stetig, mit über 10 neuen Hotels pro Quartal und einer konstant hohen Nachfrage nach Kreuzfahrten.

Das sind die Risiken bei der TUI-Aktie

Da TUI neben Hotels und Kreuzfahrtschiffen auch eine eigene Fluggesellschaft betreibt, machen steigende Ölpreise das Unternehmen anfällig für Kostensteigerungen. Ein eskalierender Konflikt, etwa im Nahen Osten, könnte die Preise in die Höhe treiben und TUIs Gewinn schmälern. Die Unsicherheiten im Nahen Osten, speziell in Israel, können in den kommenden Monaten noch zu erheblichen Herausforderungen führen.

Ein weiterer Risikofaktor bleibt die Verschuldung des Unternehmens. Trotz der bisherigen Fortschritte beim Schuldenabbau bleibt TUI mit Nettoschulden von 2,1 Mrd. Euro stark fremdfinanziert.

Mein Fazit

Laut meinen Berechnungen liegt der faire Wert der TUI-Aktie bei 15 Euro. Im Vergleich zum aktuellen Kurs von rund 6 Euro ist die Aktie also klar unterbewertet. Das Potenzial für einen Kursanstieg ist enorm: Sollte der Börsenwert auf den fairen Wert ansteigen, könnte eine Kursrendite von rund 15 % pro Jahr möglich sein.

Der Artikel Nur für clevere Anleger: Woran du die wahre Stärke der TUI-Aktie erkennst ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen

Hohe Inflation, drohende Rezession, wackelnde Banken: Die Liste der Bedrohungen für den Aktienmarkt ist lang. In unsicheren Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, Aktien finanziell gesunder Unternehmen zu halten.

Das nötige Grundwissen und das passende Handwerkszeug erhältst du in unserem exklusiven und kostenlosen Sonderbericht „15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen”.

Klicke hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Henning Lindhoff besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024