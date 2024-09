EQS-News: Avemio AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024

EQS-News: Avemio AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Avemio AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024



Avemio AG veröffentlicht Halbjahresbericht 2024 Frankfurt/Main, 30. September 2024 – Die Avemio AG (ISIN DE000A2LQ1P6, WKN A2LQ1P), ein führender Systemlieferant für Hard- und Software im Bereich Broadcast sowie professionelle Medien-, Audio- und Videolösungen, war im ersten Halbjahr 2024 mit anhaltenden konjunkturellen und branchenspezifischen Herausforderungen konfrontiert. Nach dem Ausbleiben der erwarteten Marktbelebung erwirtschaftete die Gesellschaft einen Konzernumsatz von EUR 44,7 Mio. (H1 2023: EUR 49,7 Mio.) Dabei verbesserte sich die Rohertragsmarge insbesondere durch die Erstkonsolidierung der beiden softwareorientierten MoovIT-Unternehmen von 17,6 % auf 18,4 %, während sich das Preisniveau im Handelsgeschäft stabil zeigte. Der Anstieg der Personalkosten sowie der sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist insbesondere auf die Erstkonsolidierung der MoovIT-Unternehmen sowie die Start-ups zurückzuführen. Dementsprechend verringerte sich das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf EUR -1,7 Mio. (H1 2023: EUR 1,0 Mio.). Die bereits im Vorjahr eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung durch Realisierung von Synergien, darunter die Integration der stark von der negativen Entwicklung betroffenen Tochtergesellschaften der Teltec in die Muttergesellschaft, sollen ab dem zweiten Halbjahr 2024 nennenswerte Beiträge leisten.

Avemio verfügt zum 30. Juni 2024 über ein Eigenkapital von rund EUR 23,6 Mio. (31. Dezember 2023: EUR 26,3 Mio.) und eine Eigenkapitalquote von rund 44 % (31. Dezember 2023: EUR 53 %). Der Liquiditätsbestand beträgt EUR 2,8 Mio. Damit hat Avemio eine solide Basis für zukünftiges Wachstum. Die Unternehmensstrategie umfasst organisches Wachstum im Kerngeschäft des Handels, gezielte Akquisitionen, speziell im internationalen Bereich, sowie den Aufbau eines Medientechnologiekonzerns durch Akquisitionen, Unternehmensgründungen und digitale Eigenentwicklungen.



Ralf P. Pfeffer, Vorsitzender des Vorstandes (CEO) der Avemio AG: „Wir haben frühzeitig auf die veränderte Marktlage reagiert und bereits im Geschäftsjahr 2023 angefangen, auf die Kostenbremse zu treten. Dabei handeln wir umsichtig, damit wir bei wieder steigender Nachfrage auch umsatzseitig beschleunigen können. Unser Ziel ist es, Strukturen und Prozesse effizienter zu gestalten. Wir sind unverändert überzeugt davon, dass das negative wirtschaftliche Umfeld auch Chancen für unser Vorhaben bietet, unser erfolgreiches Geschäftsmodell zu internationalisieren und damit die stark fragmentierte Handelslandschaft unserer Branche in Europa zu konsolidieren. Die Strategie der Avemio Group, durch gezielte Akquisitionen zu wachsen, bleibt wesentlicher Bestandteil unseres Geschäftsmodells.“

Für das laufende Geschäftsjahr bestätigt die Avemio AG ihre Erwartungen an eine Stabilisierung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung.

Der Halbjahresbericht 2024 der Avemio AG ist auf der Website der Gesellschaft verfügbar unter: https://avemio.com/news/#finanzberichte.



Zur Avemio AG

Die Avemio Aktiengesellschaft ist ein Medientechnologiekonzern mit einer Fokussierung auf professionelle Film- und Fernsehtechnik. Die seit vielen Jahren stark wachsende und mit knapp 100 Mio. Euro umsatzstärkste Handelsgruppe im deutschsprachigen B2B-Markt beliefert Content-Produzenten als herstellerunabhängiger Anbieter mit Produkten aller maßgeblichen Hersteller. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen sowie die Planung, Erstellung und Systemintegration medientechnischer Workflows mit eigenen Softwareprodukten und Cloudangeboten.

Das Grundkapital der Avemio AG ist in 3.832.150 Inhaberaktien o.N. eingeteilt und im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notiert.

Zu Beginn des Jahres 2023 erfolgte der Börsengang im Rahmen eines Reverse-IPO. Hierbei hat nach 30-jährigem Bestehen die Teltec AG die an der Düsseldorfer Börse gelistete Vorratsgesellschaft Palgon AG übernommen und in Avemio AG umfirmiert. Es erfolgte der Aufstieg in den Primärmarkt und die Zulassung zum Handelsplatz Xetra.

Die Avemio Group plant die Internationalisierung im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie mit bereits identifizierten Zielunternehmen sowie den Ausbau eines margenstarken und zukunftssichernden eigenen Softwareangebotes.



Investor Relations

Lindsay Lorent

ir@avemio.com

Avemio AG

Peter-Sander-Str. 41c

55252 Mainz-Kastel



Pressekontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Bahnhofstr. 98

D-82166 Gräfelfing/München

Tel: +49 89 125 09 03-30

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

