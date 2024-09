EQS-News: flatexDEGIRO startet Aktienrückkaufprogramm

EQS-News: flatexDEGIRO AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

flatexDEGIRO startet Aktienrückkaufprogramm



30.09.2024 / 19:45 CET/CEST

Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu EUR 50 Millionen wird vom 1. Oktober 2024 bis spätestens 7. Mai 2025 ausgeführt

Auf Basis des XETRA-Schlusskurses vom 30. September 2024 in Höhe von EUR 12,86 entspricht der maximale Rückkaufswert rund 3,5 % der aktuellen Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO

Der Vorstand der flatexDEGIRO AG (die „Gesellschaft”) hat heute in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms beschlossen. Die Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) liegt vor (siehe auch Ad-hoc-Mitteilung vom 22. Juli 2024). Das Aktienrückkaufprogramm umfasst maximal 11.003.254 Aktien im Wert von bis zu EUR 50 Millionen (ohne Erwerbsnebenkosten). Das Aktienrückkaufprogramm beginnt am 01. Oktober 2024 und endet spätestens am 7. Mai 2025.

Die flatexDEGIRO AG hat eine Investmentbank mit der Durchführung des Aktienrückkaufprogramms beauftragt, die Entscheidungen über den Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft trifft. Das Recht der flatexDEGIRO AG, das Mandat der Investmentbank vorzeitig zu kündigen oder auszusetzen, bleibt unberührt.

Das Aktienrückkaufprogramm wird abhängig von den Marktbedingungen und unter Einhaltung der geltenden Regeln und Vorschriften durchgeführt, einschließlich der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch („EU-Marktmissbrauchsverordnung“) und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission (die „Delegierte Verordnung“).

Das Programm wird gemäß der Ermächtigung durchgeführt, die die Aktionäre dem Vorstand der flatexDEGIRO AG auf der ordentlichen Hauptversammlung am 04. Juni 2024 erteilt haben, bis zu maximal 10% des Grundkapitals der Gesellschaft zurückzukaufen. Die eigenen Aktien werden von der Gesellschaft für alle gesetzlich zulässigen Zwecke erworben. Das Aktienrückkaufprogramm kann jederzeit ausgesetzt und wieder aufgenommen werden, sofern dies erforderlich und gesetzlich zulässig ist.

Dr. Benon Janos, Co-CEO und CFO der flatexDEGIRO AG, sagte: „Mit dem Start des Aktienrückkaufprogramms setzen wir unsere Kapitalallokationsstrategie um, die wir im vergangenen Jahr vorgestellt haben. Dies unterstreicht unsere Finanzkraft und unserem Fokus, Wert für unsere Aktionäre zu schaffen.”

Detaillierte Informationen zum Aktienrückkaufprogramm werden rechtzeitig, unter anderem auf der Investor-Relations-Website von flatexDEGIRO, zur Verfügung gestellt.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Achim Schreck Telefon +49 (0) 69 450001 1700

Leiter IR & Unternehmenskommunikation achim.schreck@flatexdegiro.com

Laura Hecker Telefon +49 (0) 160 3064 404

Director Investor Relations laura.hecker@flatexdegiro.com

Über flatexDEGIRO AG

Die flatexDEGIRO AG (WKN: FTG111, ISIN: DE000FTG1111, Ticker: FTK.GR) betreibt eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Brokerage-Plattformen in Europa. Basierend auf moderner, hauseigener State-of-the-Art-Technologie wird den Kunden der Marken flatex und DEGIRO eine breite Palette unabhängiger Produkte mit Ausführung an Top TIER 1-Börsen angeboten. Der technologische Vorsprung, die hohe Effizienz und die starken Skaleneffekte ermöglichen es flatexDEGIRO, sein Dienstleistungsangebot für Kunden kontinuierlich zu verbessern und führende Standards in Bezug auf Produkt-, Preis- und Plattformqualität zu setzen.

Mit rund 3 Millionen Kundenkonten und rund 60 Millionen abgewickelten Wertpapiertransaktionen im Jahr 2023 ist flatexDEGIRO einer der größten Retail-Online-Broker in Europa. In Zeiten von Bankenkonsolidierung, niedrigen Realzinsen und Digitalisierung ist flatexDEGIRO bestens für weiteres Wachstum aufgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.flatexdegiro.com/de

