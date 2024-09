EQS-News: HWK 1365 SE berichtet über das 1. Halbjahr 2024 und gibt positiven Ausblick: Auftragseingang in Q3 fast 50 % über Vorjahr

EQS-News: HWK 1365 SE / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Prognose

HWK 1365 SE berichtet über das 1. Halbjahr 2024 und gibt positiven Ausblick: Auftragseingang in Q3 fast 50 % über Vorjahr



Solide Geschäftsentwicklung im Übergangsjahr 2024

Erwartetes EBITDA (bereinigt) für Gesamtjahr 2024 von rund 1,4 Mio. EUR entspricht der Analystenschätzung

Steigender Auftragseingang deutet auf ein Ende der Marktkonsolidierung hin

Deutlicher Anstieg von Umsatz und Gewinn im kommenden Jahr erwartet



Königsbronn, 30. September 2024 – Die HWK 1365 SE (ehemals TERENTIUS SE; ISIN: DE000A3CMG80) veröffentlicht ihren Halbjahresabschluss 2024 und berichtet über die Entwicklung der operativen Tochtergesellschaft Hüttenwerke Königsbronn GmbH (HWK), Deutschlands ältestem Industrieunternehmen und Weltmarktführer bei Kalanderwalzen für die Herstellung hochwertiger Papiere und Kartons. Nach zwei Jahren mit starkem Wachstum konsolidiert die zyklische Papiermaschinenindustrie im Jahr 2024. Auch für HWK ist das laufende Jahr ein Übergangsjahr, in dem Umsatz und Gewinn unter den Vorjahreswerten liegen werden. Aufgrund des positiven Auftragseingangs bestätigt HWK aus heutiger Sicht die Analystenschätzungen für 2025 und erwartet damit einen zweistelligen Anstieg von Umsatz und Gewinn.

HWK auch in zyklischem Jahr dividendenfähig

Im ersten Halbjahr 2024 hat HWK eine Gesamtleistung (Umsatzerlöse zzgl. in der Produktion befindliche Walzen) in Höhe von 9,0 Mio. EUR erzielt (H1 2023: 11,3 Mio. EUR). Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag bei 629 TEUR (H1 2023: 1.702 TEUR) und der bereinigte Jahresüberschuss bei 319 TEUR (H1 2023: 1.032 TEUR). Das Ergebnis wurde um die bis zum 30. Juni 2024 angefallenen Kosten für den Börsengang in Höhe von 212 TEUR bereinigt. Auch zum Stichtag 30. Juni 2024 verfügte HWK über eine solide Bilanz ohne Bankverbindlichkeiten.

„HWK ist in den vergangenen beiden Jahren um insgesamt mehr als 30 % gewachsen und damit deutlich schneller als die Branche. Nach einer kurzen Konsolidierung im Q4 2023 und Q1 2024 zeigt unser Auftragseingang, dass das zyklische Branchentief bereits durchschritten wurde und die Papiermaschinenindustrie investiert“, sagt Wolf Waschkuhn, Geschäftsführender Direktor der HWK 1365. „Das Übergangsjahr 2024 nutzen wir für den Börsengang, den Aufbau des Servicegeschäfts und die Identifizierung neuer Anwendungsfelder für unsere Hightech-Walzen. Damit stellen wir uns im laufenden Jahr breiter auf, um in 2025 unseren profitablen Wachstumskurs fortsetzen zu können – im Kerngeschäft und darüber hinaus.“

Ausblick 2024 – HWK trotzt gesamtwirtschaftlicher Krise

HWK bestätigt die Analystenschätzung für das bereinigte EBITDA in Höhe von rund 1,4 Mio. EUR und den bereinigten Jahresüberschuss von 0,8 Mio. EUR. Die Sondereffekte der Bereinigung sind Kosten des Börsengangs im Gesamtjahr in Höhe von voraussichtlich 454 TEUR.

Auftragseingang in Q3 fast 50 % über Vorjahr

Deutlich positiv entwickelt sich derzeit der Auftragseingang. Im dritten Quartal 2024 lagen die Auftragseingänge bei rund 4,1 Mio. EUR und damit fast 50 % über dem Vorjahresniveau (Q3 2023: 2,7 Mio. EUR). Entsprechend positiv blickt HWK auf das Jahr 2025. Der dynamische Auftragseingang in Verbindung mit dem Ausbau des margenstarken Servicegeschäfts und der Erschließung neuer Anwendungsbereiche für die Hightech-Walzen sollten ein deutlich profitables Wachstum und die Ausschüttung einer Dividende ermöglichen.

Der Halbjahresabschluss 2024 der HWK 1365 SE (Einzelabschluss) steht auf https://hwk1365.de/investorrelation-hwk1365se/#berichte zur Verfügung. Für das Gesamtjahr 2024 ist die Erstellung eines Konzernabschlusses geplant.



