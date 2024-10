EQS-News: Frau Prof. Dr. Wiltrud Treffenfeldt verlässt aus persönlichen Gründen den Aufsichtsrat der BRAIN Biotech AG

EQS-News: BRAIN Biotech AG / Schlagwort(e): Personalie

Frau Prof. Dr. Wiltrud Treffenfeldt verlässt aus persönlichen Gründen den Aufsichtsrat der BRAIN Biotech AG

Zwingenberg, 03. Oktober 2024 – Frau Professor Dr. Wiltrud Treffenfeldt hat den Aufsichtsratsvorsitzenden sowie die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrats der BRAIN Biotech AG darüber informiert, dass sie aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum heutigen Tag ihr Amt als einfaches Aufsichtsratsmitglied der BRAIN Biotech AG niederlegen möchte. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch mit Bedauern entsprochen und Frau Prof. Dr. Treffenfeldt scheidet wunschgemäß zum heutigen Tag, 03.Oktober 2024 aus dem Aufsichtsrat der BRAIN Biotech AG aus.

Frau Prof. Treffenfeldt war seit Oktober 2020 Mitglied des Aufsichtsrats der BRAIN Biotech AG.

Die Suche nach einer Nachfolgerin bzw. einem Nachfolger für Frau Prof. Treffenfeldt wird seitens des Aufsichtsrats initiiert und es ist vorgesehen, den Aktionären zur kommenden Hauptversammlung im März 2025 eine geeignete Kandidatin oder einen geeigneten Kandidaten zur Wahl zu stellen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der BRAIN Biotech AG, Dr. Michael Majerus, spricht Frau Prof. Dr. Treffenfeldt seinen besonderen Dank aus: „Wiltrud Treffenfeldt ist eine sehr anerkannte Managerin und Wissenschaftlerin mit langjähriger Erfahrung in der Biotechnologie und hat die Diskussionen im Aufsichtsrat mit ihrem Sachverstand sowie ihrer Persönlichkeit sehr bereichert. Ich danke ihr sehr für ihr Engagement bei der BRAIN Biotech AG und wünsche ihr für ihre private und berufliche Zukunft – auch im Namen meiner Aufsichtsratskolleginnen und -kollegen sowie des Vorstands – herzlich alles Gute und viel Erfolg.“

Über BRAIN Biotech

Die BRAIN Biotech AG ist ein führender Anbieter von integrierten Lösungen und Produkten der Industriellen Biotechnologie. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Enzyme und Proteine, mikrobielle Produktionsstämme und Bioprozesse für biotechnologische Produktionsverfahren. BRAIN Biotech spezialisiert sich auf die Wachstumsmärkte Ernährung sowie Life Sciences und auf innovative Lösungen für umweltrelevante Fragestellungen. Die BRAIN Biotech AG ist die Muttergesellschaft der internationalen BRAIN Biotech Gruppe. Deren Geschäftstätigkeit gliedert sich in drei Segmente: 1. BioProducts: Herstellung und Distribution von Spezialenzymen und Proteinen; 2. BioScience: maßgeschneiderte Lösungen auf der Basis von Enzym-Engineering, Produktionsstamm- und Bioprozessentwicklung sowie Screening nach bioaktiven Substanzen; 3. BioIncubator: Pipeline mit forschungsintensiven Entwicklungsprojekten. Für die Produktion betreibt der Konzern Fermentationsanlagen in Großbritannien sowie weitere Produktionsanlagen in Kontinentaleuropa und in den USA. - BRAIN Biotech ist seit dem 9. Februar 2016 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Ticker: BNN; ISIN DE0005203947 / WKN 520394). Das Unternehmen beschäftigt rund 310 Mitarbeitende und erzielte im Geschäftsjahr 2022/23 einen Umsatz von 55,3 Mio. Euro. Mehr Informationen unter: www.brain-biotech-group.com, LinkedIn, X, Threads und Youtube.

