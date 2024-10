2 Aktien mit Potenzial von +90 % bis Ende 2025!

Aktien mit Potenzial gesucht? Die Aktienmärkte bieten Anlegern, die auf starkes Wachstum setzen wollen, immer wieder interessante Gelegenheiten. Dazu genügt nur ein Blick in die Vergangenheit.

Zwei Unternehmen, die in den nächsten Jahren das Potenzial haben könnten, ihren Aktienkurs zu verdoppeln, sind meiner Meinung nach Adyen (WKN: A2JNF4) und On Holding (WKN: A3C20K). Beide Unternehmen profitieren von starken Wachstumstreibern und generieren heute schon starke Free Cashflows. Werfen wir heute einen Blick auf ihre Equity Story und warum sie bis Ende 2025 Potenzial für hohe Kursgewinne haben könnten.

Adyen: Zahlungsspezialist und Aktie mit Potenzial

Adyen ist ein niederländisches Fintech-Unternehmen, das eine Zahlungsplattform für Unternehmen jeder Größe anbietet. Sie ermöglicht es Händlern, Zahlungen weltweit zu akzeptieren und bietet eine einzige Plattform für alle Zahlungsarten. Dieser ganzheitliche Ansatz verschafft Adyen einen klaren Wettbewerbsvorteil, da viele Konkurrenten nur regionale oder auf bestimmte Zahlungsarten spezialisierte Lösungen anbieten.

Die Wachstumstreiber von Adyen sind dabei vielfältig. Zum einen profitiert das Unternehmen vom weltweiten Trend zum bargeldlosen Bezahlen, insbesondere im E-Commerce. Immer mehr Verbraucher kaufen online ein, was die Nachfrage nach effizienten und sicheren Bezahldiensten erhöht. Darüber hinaus erweitert Adyen kontinuierlich sein Produktportfolio, indem es beispielsweise neue Funktionen wie Bank- und Kreditdienstleistungen hinzufügt. Damit schafft Adyen zusätzliche Einnahmequellen.

Spannend an Adyen ist auch, dass das Unternehmen bereits heute mit hoher Profitabilität stark wächst. So wurde im ersten Halbjahr bei einem Umsatz von 913 Mio. Euro ein EBITDA von 423 Mio. Euro erzielt. Das Wachstum betrug 24 bzw. 34 %. Dabei könnte es durchaus möglich sein, dass Adyen auch in den kommenden Jahren sein Umsatzwachstum von rund 25 % pro Jahr oder mehr beibehalten kann.

Ein weiterer wichtiger Faktor, um dies zu erreichen, ist die geografische Expansion – insbesondere in Asien und den USA. Adyen hat eine starke Marktposition in Europa, wächst aber auch auf anderen Kontinenten stark.

Vor allem wachstumsstarke Start-ups setzen auf die Lösungen der Niederländer. Im Umkehrschluss bedeutet diese Kundenfokussierung aber auch, dass Adyen vom Wachstum seiner Kunden profitiert.

Auch wenn die Marktkapitalisierung von etwas mehr als 40 Mrd. Euro bereits eine gewisse Fantasie eingepreist, könnte eine Erholung zu alten Höchstständen durchaus realistisch sein. Auf Jahressicht hat sich das Fintech mit einer Kursverdoppelung gut geschlagen. So kann es gerne weitergehen.

On Holding: Der alternative Sportschuhhersteller auf der Überholspur

On Holding ist ein Schweizer Unternehmen, das mit seinen innovativen Laufschuhen weltweit bekannt geworden ist. Das Unternehmen verbindet Technologie und Design zu hochwertigen Sportschuhen, die für Komfort und Leistung stehen.

Die Marke “On” hat sich hier in den letzten Jahren zu einem äußerst beliebten Anbieter bei Profi- und Freizeitläufern entwickelt – wohl auch dank des Fokus auf dämpfende Schuhsohlen und des Testimonials Roger Federer.

Das Wachstum ist vor allem mit der Expansion in neue Märkte und neue Segmente wie Sportbekleidung zurückzuführen, die den Bekanntheitsgrad der Marke übrigens weiter steigern. Vor allem in den USA, dem größten Sportartikelmarkt der Welt, konnte On Holding seine Marktanteile deutlich ausbauen und dem Marktführer Nike (WKN: 866993) zeigen, wo der Hammer hängt.

Das in Zürich ansässige Unternehmen unterscheidet sich auch gegenüber der Konkurrenz durch seine moderne Unternehmenskultur. Es setzt stark auf den Direct-to-Consumer-Vertrieb und Influencer-Marketing.

Auch Nike forcierte sein E-Commerce-Geschäft in den letzten Jahren, verlor dadurch aber wichtige Anteile im stationären Handel. Ein Problem, mit dem die Schweizer so nicht zu kämpfen haben. Hier wird auf allen Ebenen geliefert.

Im zweiten Quartal 2024 etwa stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 28 %, das bereinigte EBITDA kletterte um fast 45 %. Ich gehe davon aus, dass das Wachstum durchaus seine Qualität beibehalten kann. Zu präsent und stark ist die Marke, zu stark das Managementteam und die Leistungskultur.

Hier könnte eine zweite Nike in den Startlöchern stehen. Die aktuelle Marktkapitalisierung von 16 Mrd. US-Dollar ist im Vergleich zu den 123 Mrd. US-Dollar des Marktführers nichts. Eine Verdoppelung erscheint aufgrund der geringen Kapitalisierung und des hohen Wachstums im großen Haifischbecken möglich, vielleicht sogar schon bis Ende 2025.

Frank besitzt keine der erwähnten Aktien.

