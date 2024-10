TeamViewer SE: Hohe Nachfrage von Großkunden sowie bevorstehende Margenausweitung bieten Potenzial!

TeamViewer ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für Fernzugriff, Fernwartung und Zusammenarbeit. Durch die hohe Nachfrage nach Remote-Lösungen, welche sich seit der Corona-Pandemie verstärkte, hat das Unternehmen ein robustes Wachstum verzeichnet. Mit einer breiten Produktpalette und Expansion in neue Technologiefelder positioniert sich das Unternehmen in verschiedenen Branchen. Trotz starker Konkurrenz sieht das Unternehmen weiteres Wachstumspotenzial durch Partnerschaften und den Ausbau des Enterprise-Geschäfts.

Spezialist mit Fokus auf Software für Fernzugriff, Fernwartung und Zusammenarbeit

TeamViewer bietet Softwarelösungen an, die es ermöglichen, über das Internet auf Geräte zuzugreifen und diese fernzusteuern. Diese Lösungen sind in vielen Branchen nützlich, von IT-Support über den industriellen Sektor bis hin zu Remote-Arbeit. Insbesondere durch die Corona-Pandemie hat die Nachfrage nach Lösungen für Remote-Arbeit und Fernwartung zugenommen, doch auch nach der Pandemie lässt sich eine robuste Nachfrage beobachten. TeamViewer nutzt ein Abomodell, welches wiederkehrende Einnahmeströme und Planbarkeit ermöglicht. In den letzten Jahren hat TeamViewer auch in Bereiche wie das industrielle Internet der Dinge (IIoT) und Augmented Reality (AR) expandiert, was das Unternehmen für industrielle Kunden attraktiver macht. Kooperationen mit großen Industrieunternehmen, etwa mit Siemens und SAP, könnten das Wachstum weiter ankurbeln. Allerdings ist der Markt auch stark umkämpft. So stellen beispielsweise Microsoft (mit Remotedesktop), Cisco (mit WebEx) und Zoom starke Konkurrenten dar.