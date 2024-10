Manor AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mehr Raum für Mode: Manor lanciert neues Fashion-Konzept und inspiriert Kundschaft mit modernem Look & Feel, attraktivem Sortiment und neuen Marken



24.10.2024





Medienmitteilung

Basel, 24. Oktober 2024 – Mit einem vollständig überarbeiteten Fashion-Konzept bietet Manor seinen Kund*innen ab sofort eine einzigartige und inspirierende Shopping-Erfahrung. Das neue Konzept ist erstmals in Basel und Lausanne erlebbar und Teil einer umfassenden Modernisierungsinitiative von Manor. Es umfasst die brandneue Store-Gestaltung als visueller Blickfang, ein neues attraktives Markenportfolio und erstmalig Themenwelten in den Styles Contemporary, Casual und Classic. Modebegeisterte finden Inspiration für Trends und profitieren von exklusiven Angeboten, Services und Events.

Fashion Destination Manor: Das neue Konzept geht über die traditionellen Modeangebote hinaus, stellt Inspiration und Kundenerlebnisse ins Zentrum und ist erstmalig in Basel (ab 24.10.) und Lausanne (ab 30.10.) erlebbar.

Was ist NEU?

Im Zentrum des neuen Konzeptes steht eine 360-Grad-Kundenerfahrung – von der Gestaltung der Schaufenster über das Store-Design, der Angebotspräsentation bis hin zur digitalen Kommunikation, beispielsweise via Webshop manor.ch, zur Manor App und zu den sozialen Medien. Jeder Schritt der Einkaufsreise wird dabei sorgfältig inszeniert, um den Kund*innen ein durchgängiges, nahtloses und begeisterndes Shopping-Erlebnis zu bieten.

Ein kuratiertes Fashion-Angebot bei Damen und Herren, inklusive Accessoires. Im Sortiment finden sich neue und in der Schweiz exklusiv erhältliche Marken und eine Auswahl, die von den Styles Contemporary und Casual bis hin zu Classic reicht.

Die Kund*innen erwartet nebst attraktiven Preisen und den neuesten Trends auch eine tiefere und attraktive Markenvielfalt, die den individuellen Stil perfekt unterstreicht. Die Auswahl spricht modebewusste Menschen an, die Wert auf Qualität und Stil legen. Mit inspirierenden Outfits, angesagten internationalen Marken und der attraktiven Manor Eigenmarke.

Neues internationales Markenportfolio: Manor erweitert das Sortiment mit rund 20 weiteren attraktiven Labels, die auch internationale Designer und nachhaltige Marken umfassen. Erstmalig in Basel werden beispielsweise präsentiert: American Vintage, Armed Angels, Someday, Hugo Red, Hugo Blue, Michael Kors, Liu Jo, Marella, Edited und Boss Orange, Maerz München, G-Lab, Ted Baker, Daily Paper und Farah. Das Sortiment wird regional nach Trends und Kundenbedürfnissen angepasst. In Lausanne beispielsweise werden ebenfalls renommierte Marken wie Maje, Samsøe Samsøe und Drykorn erhältlich sein.

Die komplett modernisierte Store-Gestaltung in den Bereichen Damen, Herren und Accessoires schafft eine einladende und stilvolle Atmosphäre, die zum Verweilen und Entdecken einlädt. Neue und digitale Präsentationselemente, ansprechende Visuals und kuratierte Angebote sorgen dafür, dass die Kundschaft von den neuesten Trends inspiriert wird.

Neben einem inspirierenden Einkaufserlebnis profitieren die Kundinnen und Kunden auch von attraktiven Promotionen und exklusiven Events (z.B. Fashion Show, Styling-Ateliers) mit der Manor Treuekarte – für Kundinnen und Kunden eine Möglichkeit, Mode auf eine ganz neue, persönliche Art zu erleben. Mitsamt kompetenter Beratung.

«Manor kreiert Lifestyle Welten, um den Kund*innen ein noch inspirierenderes Einkaufserlebnis zu bieten. Unser 360-Grad-Ansatz über Schaufenster, Eingangsbereich und Fläche wird durch den Einsatz von digitalen Bildwelten sowie durch Social Media komplettiert. Auch das neue Fashion Konzept ist Teil einer umfassenden Modernisierungsinitiative von Manor. Insgesamt werden unsere bewährten und beliebten Konzepte weiter gestärkt und mit neuen attraktiven Angeboten für die gehobene Mitte ergänzt», unterstreicht Roland Armbruster, CEO von Manor.

Manor modernisiert Fashion-Flächen in 12 grossen Warenhäusern

Erstmalig wird das neue Fashion Konzept des Unternehmens in den Manor Warenhäusern Basel (24. Oktober) und Lausanne (30. Oktober) präsentiert. Es folgen 2025 die Warenhäuser Lugano, Vevey und Genf. Im Jahr darauf schweizweit weitere Warenhäuser.

Manor entwickelt das Fashion-Angebot kontinuierlich weiter und investiert dafür alleine im Fashion-Bereich rund 50 Mio. CHF zugunsten des Kundenerlebnisses. In den Bereichen Damen, Herren und Accessoires renoviert das Unternehmen in den kommenden Monaten und Jahren über 20'000 Quadratmeter Fashion-Fläche in 12 grossen Warenhäusern (Basel, Lausanne, Lugano, Vevey, Genf, Chavannes, Emmen, Fribourg, Winterthur, Aarau, Monthey, Zürich Letzipark und Zürich Innenstadt ab 2027). Alle weiteren Warenhäuser erfahren ebenso punktuell Erneuerungen, sei es im Hinblick auf die Stärkung der Attraktivität für Kund*innen im Rahmen des Sortimentsangebots (internationales Markenportfolio und Eigenmarke Manor), des Look & Feel oder einer inspirierenden Angebotspräsentation. Jeweils angepasst an lokale Gegebenheiten und Kundenbedürfnisse.

Das neue Fashion Konzept erleben

Anlässlich der Eröffnung in Basel und Lausanne erwartet die Kund*innen jeweils samstags, 2. November, 9. November und 16. November 2024 ein besonderes Erlebnis: persönliche Styling-Beratung, Snacks, Getränke und DJ-Sets laden dazu ein, in die neue Manor Fashion Destination einzutauchen und sie in vollen Zügen zu geniessen.

Über Manor

Als grösste Warenhausgruppe der Schweiz hat Manor das Ziel, ihre Kund*innen mit einem Omnichannel und einem 360-Grad-Erlebnis zu begeistern – sowohl physisch in den Warenhäusern wie auch online auf manor.ch und mit der Manor App. Zur Manor Gruppe gehören 59 Manor Warenhäuser, 27 Manor Food Supermärkte und 23 Manora Restaurants. Das Unternehmen ist in allen Landesteilen vertreten und beschäftigt rund 7'100 Mitarbeitende.

Bei Manor Food liefern bereits heute ca. 700 lokale Produzent*innen im Rahmen des Manor Nachhaltigkeitsprogramms «Lokal» u.a. saisonale Produkte in die Manor Food Supermärkte. Manor ist stolz auf ein Sortiment mit über 5'000 lokalen Produkten, mit denen die Landwirte und lokalen Unternehmen unterstützt werden sowie der lokale Anbau gefördert wird. Auch für die Zubereitung der Gerichte in den Restaurants Manora werden frische Zutaten von höchster Qualität und zertifizierte lokale Produkte aus einem Umkreis von maximal 30 Kilometern verwendet.

