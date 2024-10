EQS-News: aconnic AG veröffentlicht Bericht für das erste Halbjahr 2024

EQS-News: aconnic AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Sonstiges

aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, veröffentlicht, wie bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen am 30. September 2024 angekündigt, den Bericht über das erste Halbjahr 2024.

Wie berichtet hat sich nach einem starken Wachstum von Umsatz und Ertrag im Jahr 2023 der Umsatz im ersten Halbjahr 2024 um 8 % verringert, ist aber langfristig weiterhin auf Wachstumskurs mit substanziell positivem operativem Cashflow.

Kundenbedingt langsame Projektimplementierungen verzögern Lieferungen und Installationen bei Projekten um bis zu neun Monate. Dies spiegelt die gesamtkonjunkturell gebremste Entwicklung in den wesentlichen Märkten der Gesellschaft, mit teilweise negativem Wirtschaftswachstum, wider.

Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 wird mit dieser langsamen und damit verhaltenen Marktentwicklung gerechnet. Mit Fokus auf langfristige Entwicklung hat das Unternehmen die Investitionen in neue Produkte und Dienstleistungen fortgesetzt und bringt im Geschäftsjahr 2024 eine neue 100-Gigabit-Produktfamilie, ein neues Software-definiertes 10-Gigabit-System und eine neue Generation des Netzwerk-Management-Systems auf den Markt.

Mit dem aktuell hohen Auftragsbestand und dem höchsten Projektstand der letzten Jahre bei neuen Kundenprojekten erwarten wir für 2025 eine Fortsetzung des langfristigen Umsatzwachstums und wieder steigende Erträge.

Trotz der aktuellen Herausforderungen, die hinsichtlich der Planungsvorhersage, des Kostenmanagements und des Working Capital Managements anspruchsvoll sind, erwarten wir angesichts der langfristigen Chancen und Möglichkeiten das Erreichen der gesetzten Wachstums- und Ertragsziele.

Weitere Informationen und Geschäftszahlen können im aconnic-Halbjahresbericht 2024 abgerufen werden. Sie sind auf der Internet-Seite unter www.aconnic.com abrufbar.

Über die aconnic AG

Die aconnic AG ist ein internationaler Technologielieferant und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Das börsennotierte Unternehmen ermöglicht den Aufbau und Betrieb von Hochleistungs-Gigabitnetzen mit den Schlüsselelementen Netzsicherheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sowie Technologien und Produkte für Kunden zur Erreichung von Klimaneutralität mit CO2-Speicherung und Bioenergie. Systeme und Dienstleistungen kommen bei Kunden wie Deutsche Telekom, Orange, Telecom Italia, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil zum Einsatz. Die aconnic AG ist der einzige internationale Systemlieferant für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland. Das Unternehmen leistet einen Beitrag zur strategischen und technologischen Autonomie Europas. Die aconnic AG notiert seit 2006 an der Deutschen Börse. Ihr Umsatz wuchs im Jahr 2023 um etwa 45 Prozent auf rund 73 Millionen Euro.

Kontakt

aconnic AG

D-80992 München, Riesstraße 16

Sebastian Schubert, Investor Relations

Tel.: + 49 89 3 8998 7770

E-Mail: investor@aconnic.com

