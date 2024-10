GNW-Adhoc: Rackspace Technology unterzeichnet eine mehrjährige, strategische Kooperationsvereinbarung mit AWS, um die digitale Transformation für Kunden zu beschleunigen

^SAN ANTONIO, Oct. 31, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ:

RXT), ein führendes Unternehmen für Hybrid-, Multicloud- und KI- Technologiedienstleistungen, gab heute die Unterzeichnung eines strategischen Kooperationsabkommens (SCA) mit Amazon Web Services (AWS) bekannt. Das Unternehmen plant, End-to-End-Lösungen für Cloud-Beratung, Fin-Ops, Migration, Modernisierung, Cloud-Daten, maschinelles Lernen (ML) und generative KI anzubieten, um den Kundennutzen bei der Cloud-Einführung zu beschleunigen. Das SCA umfasst eine erhebliche Investition, um Kunden bei der Beschleunigung ihrer Migrations- und Modernisierungsinitiativen für Anwendungen, Daten und Cloud-Infrastrukturen durch die globale Erweiterung des Rackspace Technology Migration and Modernization Center of Excellence zu unterstützen. Dies baut auf jahrelanger Erfahrung in der Arbeit mit dem AWS Migration Acceleration Program (MAP) auf. Rackspace Technology kündigte außerdem kürzlich die Einführung des Rackspace Rapid Migration Offer (RRMO) an, mit dem die Migration von Rechenzentren zu AWS beschleunigt werden soll. RRMO, das auch auf dem AWS Marketplace (https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ckqvcwoalfjvg?sr=0- 1&ref_=beagle&applicationId=AWSMPContessa) erhältlich ist, bietet ein umfassendes Leistungsspektrum, das die Migrationsplanung, Einrichtung der Landing Zone, Migrationsdurchführung und einen Support rund um die Uhr für den Cloud-Betrieb mit Überwachung und Reaktion auf Vorfälle umfasst. Insgesamt unterstützt die verstärkte Zusammenarbeit die Bereitstellung von Geschäftsergebnissen für Kunden auf der ganzen Welt aus dem Rackspace-Portfolio von umfassenden Cloud- und KI-Services. ?Diese Vereinbarung unterstreicht unser Engagement für die Zusammenarbeit mit AWS und unser Ziel, hervorragende Ergebnisse zu liefern. Wir glauben, dass Kunden von unserem differenzierten Wertangebot profitieren werden, das mit Migrationen, Modernisierungen, Daten und generativen KI-Initiativen beginnt, die unseren Kunden helfen, geschäftliche Transformationen zu beschleunigen", so D K Sinha, President of Public Cloud, Rackspace Technology. ?Mit der bekannten Kundenorientierung von AWS und den tiefgreifenden technischen Fähigkeiten und der Fanatical Experience(TM) von Rackspace teilen wir eine gemeinsame Kultur, um die richtigen Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern." Convera ist ein weltweit führendes Unternehmen im kommerziellen Zahlungsverkehr. Als Experte für Devisenhandel, Risiko und Compliance mit einer konkurrenzlosen regulatorischen Präsenz umfasst das Finanznetzwerk von Convera mehr als 140 Währungen sowie 200 Länder und Regionen. Convera hat sich mit Rackspace Technology zusammengetan, um seinen Kundensupport, der monatlich Hunderttausende von Nachrichten verarbeitet, zu transformieren. Zuvor verbrachte das Team ein Drittel seiner Zeit damit, Fälle manuell zu kategorisieren und zu erstellen. Dies erforderte stundenlange manuelle Bearbeitung, was zu Verzögerungen bei der Beantwortung führte. Durch die Nutzung von Amazon Bedrock, einem vollständig verwalteten Service, der eine Auswahl an leistungsstarken Foundation Models (FMs) von führenden KI-Unternehmen wie AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Mistral AI, Stability AI und Amazon über eine einzige API anbietet, zusammen mit einer breiten Palette von Funktionen, die Sie benötigen, um generative KI- Anwendungen mit Sicherheit, Datenschutz und verantwortungsbewusster KI zu erstellen, hat Convera seine komplexen E-Mail-Klassifizierungen rationalisiert und automatisiert, um die betrieblichen Arbeitsabläufe drastisch zu beschleunigen. Diese Lösung verkürzt die Bearbeitungszeiten von Stunden auf Minuten und ermöglicht es dem Support-Team, sich auf die Lösung von Fällen und eine schnellere Reaktion auf die Kunden zu konzentrieren. ?Die Partnerschaft mit Rackspace Technology und die Nutzung von Amazon Bedrock hat unsere Support-Abläufe grundlegend verändert", so Dharmesh Syal, Chief Technology Officer bei Convera. ?Wir haben unsere Prozesse automatisiert und rationalisiert, die zuvor einen erheblichen Teil der Zeit unseres Teams in Anspruch genommen haben. Diese Innovation ermöglicht es uns, effektiver auf Kundenbedürfnisse zu reagieren und gleichzeitig die nötige Flexibilität zu bewahren, um unser Geschäft zu skalieren, während wir weiter wachsen." AWS und Rackspace werden auch zusammenarbeiten, um Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer Daten zu erschließen, um ihre schwierigsten Geschäftsprobleme zu lösen, indem sie die generative KI durch Foundry for AI by Rackspace (FAIR(TM)) nutzen. FAIR ermöglicht es Unternehmen, die Einführung verantwortungsvoller KI zu beschleunigen, solide Datengrundlagen zu schaffen und KI-Arbeitslasten in AWS in großem Umfang zu betreiben. FAIR ermöglicht es Unternehmen, produktionsreife generative KI-Anwendungen mithilfe der produktgesteuerten Bereitstellungsmethodik von Rackspace Technology zu entwickeln: Ideate, Incubate, and Industrialize. Neben der Markteinführung von speziell entwickelten generativen KI-

Beschleunigern wie Intelligent Co-worker for the Enterprise (ICE(TM)) und Rackspace

Intelligent Technology Assistant (RITA(TM)) ab Anfang 2025 wird Rackspace im Rahmen

der SCA-Vereinbarung AWS-validierte generative KI-Beschleuniger und -Lösungen im AWS Marketplace einführen. Rackspace Technology hat kürzlich das Angebot Incubate with Amazon Q im AWS Marketplace (https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Faws.amazon.co m%2Fmarketplace%2Fpp%2Fprodview- gwkl2vuxew4rk&data=05%7C02%7Cnatalie.silva%40rackspace.com%7C199db471614143860aa b08dcdf26079f%7C570057f473ef41c8bcbb08db2fc15c2b%7C0%7C0%7C638630601661876922%7C Unknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVC I6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=gyfYRMh7kssMU32dM0ZJK2kT1mmXhpyqvjryuOyXZHQ%3D&reser ved=0) eingeführt, das Unternehmen dabei unterstützt, die Machbarkeit von KI in ihrem Unternehmen zu ermitteln und ihren ersten generativen KI-Anwendungsfall mit Amazon Q, einem generativen KI-gestützten Assistenten zur Beschleunigung der Softwareentwicklung und zur Nutzung der internen Daten von Unternehmen, zu übernehmen. ?Wir freuen uns sehr, unsere Zusammenarbeit mit Rackspace mit diesem erweiterten SCA zu vertiefen", so Matt Yanchyshyn, VP of Marketplace and Partner Solutions bei AWS. ?Generative KI hat das Arbeitstempo in allen wichtigen Branchen verändert, und mit der umfassenden Branchenexpertise von Rackspace in Kombination mit den fortschrittlichen Technologien von AWS können wir unseren Kunden helfen, Innovationen zu beschleunigen. Indem Incubate with Amazon Q beispielsweise im AWS Marketplace verfügbar gemacht wird, hilft Rackspace dabei, die Beschaffung für Kunden zu beschleunigen, die es kaum erwarten können, mit ihren generativen KI-Transformationen zu beginnen." Die Zusammenarbeit von Rackspace Technology und AWS unterstreicht den Wert der Schaffung von Flexibilität, die Innovationen vorantreibt und einen größeren Geschäftswert für Kunden in allen Branchen schafft. Weitere Informationen finden Sie hier (https://www.rackspace.com/cloud/aws). Über Rackspace Technology Rackspace Technology (https://www.rackspace.com/) ist ein führender Anbieter von End-to-End-, Multicloud- und KI-Technologiediensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen. Medienkontakt: Natalie Silva, publicrelations@rackspace.com (mailto:publicrelations@rackspace.com) °