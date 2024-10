Höhere Strompreise füllen Vattenfall die Kasse

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Oslo (Reuters) - Der auch in Deutschland breit aufgestellte schwedische Energiekonzern Vattenfall hat im dritten Quartal dank höherer Strompreise zugelegt.

Unter dem Strich habe der Versorger 2,1 Milliarden Schwedische Kronen (rund 181 Millionen Euro) verdient, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte Vattenfall noch einen Verlust von 2,6 Milliarden Kronen eingefahren. Der Konzern habe von höheren Strompreisen in Skandinavien und einer gestiegenen Produktion profitiert, sagte Vorstandschefin Anna Borg. Während die Großhandelspreise in der Region Nordic im Schnitt gegenüber dem Vorjahreszeitraum gesunken seien, habe Vattenfall mehr als die Hälfte seiner Produktion für 2024 zu höheren Preisen im Voraus verkauft.

