Neue Unwetterwarnungen in Teilen Spaniens

MADRID (dpa-AFX) - Nach den schweren Unwettern in Spanien mit mindestens 95 Toten drohen weitere Regenfälle. Der Wetterdienst Aemet gab eine Hochwasserwarnung für die gesamte Provinz Castellón aus, die sich ebenfalls in der von heftigen Regenfällen am Dienstag stark getroffenen Mittelmeerregion Valencia befindet. Sie war bisher von dem Wetterphänomen "Kalter Tropfen" verschont geblieben, das jetzt gen Nordosten weiterzieht.

"Die Unwetter sind noch nicht vorbei", warnte auch Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez bei einem Besuch in Valencia. Dort sicherte er den Menschen die Unterstützung der Zentralregierung in Madrid zu. Alleine in Valencia selbst und der gleichnamigen Provinz wurden 92 der bisher bestätigten 95 Toten geborgen.

Auch die Regierung der Balearen rief die Bevölkerung vor allem auf den beliebten Urlaubsinseln Mallorca und Menorca zu größter Vorsicht in den kommenden Tagen auf. Dort galt die Warnstufe orange, die zweithöchste. In Spanien steht wegen des morgigen Feiertags ein langes Wochenende bevor, das gewöhnlich viele Spanier für Reisen nutzen. Doch Sánchez appellierte an die Menschen in den betroffenen Provinzen Valencia und Castellón: "Bleiben Sie zu Hause!" Es sei wichtig, auf die Warnungen der Behörden zu achten und deren Empfehlungen zu befolgen, sagte er weiter.