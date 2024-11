Trading-Chance Wacker Chemie: Short Kasse machen und drehen

Werbung

Das im Wochenverlauf vorgelegte Quartalsergebnis des Chemiekonzerns Wacker war kein gutes - aber man hatte auch nicht viel erwarten können. Das Bären-Lager ritt trotzdem eine Attacke und hatte Erfolg: Die Aktie ringt aktuell mit ihrem Jahrestief. Das wiederum eröffnet Chancen für eine auf der Long-Seite nutzbare Gegenbewegung, nach dem Motto „buy on bad news“. Eine Trading-Chance Long.

Der Umsatz war im dritten Quartal zum Vorjahreszeitraum weiter zurückgegangen, um sechs Prozent. Der operative Gewinn blieb zwar stabil, weil der Spezialchemie-Konzern imstande war, die Gewinnmarge auf dem eher niedrigen Niveau einen Tick zu steigern. Aber das zeugt nur von einem effektiven Dagegenhalten unter widrigen Rahmenbedingungen, das deutet noch keinerlei Wende bei der flauen Nachfrage an. Das war dem Bären-Lager genug, um erneut Druck zu machen. Die Aktie rutschte nach den am Montag präsentierten Zahlen weiter ab und landete jetzt auf dem Level des bisherigen Jahres-Verlaufstiefs bei 77,46 Euro. Auf diesem Level wird die Luft indes eher für die Bären dünn, denn:

China-Hoffnung komplett ausgepreist – das wirkt überzogen

Durch den nach den Quartalszahlen ausgeübten, erneuten Druck ist der Kurssprung, den die Wacker-Aktie ebenso wie alle anderen Aktien vollzog, deren Branchen unter der Nachfrage-Flaute in China leiden, nicht nur komplett egalisiert worden, der Kurs notiert sogar unter dem Level, auf dem diese Hoffnungs-Käufe einsetzten. Da wirkt überzogen ... und das sehen auch die Analysten so.

Die nach den Zahlen neu vergebenen oder bestätigten Kursziele bewegen sich zwischen 88 und 133 Euro und liegen damit allesamt klar über dem derzeitigen Kurs. Und das durchschnittliche Kursziel, das bei 113 Euro liegt, wäre durchaus ein Motiv für das Bären-Lager, jetzt den Gewinn einzustreichen und die Seiten zu wechseln, zumal:

Aktuell ist die Aktie überverkauft

Auch, wenn die Wacker-Aktie im Fall einer Enttäuschung in Bezug auf die noch ausstehende Konkretisierung der jüngsten Konjunkturmaßnahmen in China und/oder bei einer negativen Reaktion der Aktienmärkte auf die US-Wahl durch die jetzt erreichte Unterstützung durchrutschen könnte:

Quelle: marketmaker pp4

Die Chancen, dass es noch allzu weit abwärts geht, sind auf dem aktuell erreichten Level spürbar kleiner geworden, immerhin hat die Aktie seit ihrem letzten Zwischenhoch von Anfang Oktober erheblich Boden preisgegeben und ist markttechnisch überverkauft. Jetzt den Gewinn von gut 45 Prozent mitzunehmen, den unser vor vier Wochen an dieser Stelle vorgestellter Short-Trade auf die Wacker Chemie-Aktie eingebracht hat und mit einem ausreichend weiten Stop Loss auf die Gegenseite zu wechseln, ist daher allemal einen Gedanken wert.

Short-Gewinn mitnehmen und auf die Long-Seite wechseln

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 52,620 Euro derzeit einen Hebel von 3,03 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 69 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspricht einem Kurs von ca. 1,61 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Wacker Chemie-Aktie lautet HS8WF2.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 90,34 Euro, 93,40 Euro, 94,38 Euro, 95,16 Euro, 96,75 Euro

Unterstützungen: 76,76 Euro, 76,16 Euro, 70,08 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Wacker Chemie

Basiswert Wacker Chemie WKN HS8WF2 ISIN DE000HS8WF27 Basispreis 52,620 Euro K.O.-Schwelle 52,620 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 3,03 Stop Loss Zertifikat 1,61 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.