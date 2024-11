Devisen: Eurokurs steigt leicht am Tag der US-Wahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Tag der Präsidentschaftswahlen in den USA wenig verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0886 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Im weiteren Tagesverlauf wird am Devisenmarkt nicht mit größeren Kursbewegungen gerechnet.

"Die Marktaktivität dürfte heute äußerst gedämpft sein", heißt es in einem Marktkommentar der Dekabank. Am Wahltag in den USA zeichnen Wahlumfragen weiter ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der demokratischen Kandidatin Kamala Harris und dem republikanischen Kandidaten Donald Trump ab.

Wegen der US-Wahlen treten Konjunkturdaten eher in den Hintergrund. Am Nachmittag könnten noch Daten zur Stimmung der US-Einkaufsmanager im Bereich Dienstleistungen für Impulse am Devisenmarkt sorgen./jkr/zb