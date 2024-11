EQS-News: Ernst Russ AG erweitert den Vorstand

EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Personalie

Hamburg, 5. November 2024 - Der Aufsichtsrat der Ernst Russ AG hat die Erweiterung des Vorstandes um ein zusätzliches Mitglied beschlossen. Mit Wirkung zum 1. Dezember 2024 hat der Aufsichtsrat Joseph Schuchmann (30) zum neuen Vorstandsmitglied der Ernst Russ AG bestellt, mit einer Amtszeit bis zum 31. Dezember 2026. Joseph Schuchmann verfügt dank seiner Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann, einem Masterabschluss in Shipping sowie mehrjähriger Berufserfahrung in europäischen Reedereien über exzellente Marktkenntnisse.

Über die Ernst Russ-Gruppe: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei und ein maritimer Investmentmanager mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 29 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um zwei größere Containerschiffe mit rund 6.600 bzw. 13.400 TEU sowie einem Handysize-Bulker mit 38.000 dwt und einem Multipurpose-Schiff. Die Ernst Russ AG baut ihre Flotte kontinuierlich aus und sichert Aktionären somit stabile und nachhaltige Wertzuwächse.

Kontakt:

Ernst Russ AG

Anika Hillmer

Investor Relations

Tel. +49 40 88 88 1 1800

E-Mail: ir@ernst-russ.de

