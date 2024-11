IRW-News: Omega Pacific Resources Inc.: Omega Pacific ernennt John Williamson zum unabhängigen Direktor

IRW-PRESS: Omega Pacific Resources Inc.: Omega Pacific ernennt John Williamson zum unabhängigen Direktor

Vancouver, BC / 5. November 2024 / IRW-Press / Omega Pacific Resources Inc. (CSE:OMGA, OTCQB:OMGPF, FWB:Q0F) (Omega oder das Unternehmen) freut sich, Herrn John Williamson, P.Geol, als unabhängigen Direktor im Board of Directors des Unternehmens willkommen zu heißen.

Im Laufe seiner 35-jährigen Karriere hat Herr Williamson mit Geowissenschaftlern und Kapitalmarktexperten aus der Branche zusammengearbeitet und diese bei zahlreichen erfolgreichen Unternehmungen angeführt. Dabei hat er fast 1 Milliarde $ an Kapital für Projekte zur Exploration und Förderung von Basis- und Edelmetallen aufgebracht. Unter anderem war er an der Entdeckung und/oder dem Ausbau von Goldvorkommen im Umfang von mindestens 10 Millionen Unzen auf drei Kontinenten beteiligt. Er war als Gründer, Chairman, President, CEO, CFO oder Direktor von Unternehmen mit Betrieben in Nord- und Südamerika, Afrika und Australien tätig. Mehr als einmal wurden die Bemühungen seiner Teams für ihre hervorragende Leistungen durch die Aufnahme in die TSX Venture 50TM anerkannt.

Die Tatsache, dass Herr Williamson hinter dem Aufbau von Thesis Gold, ehemals Benchmark Metals Inc., - er war dort bis 2023 Mitbegründer, Chairman und CEO - stand, dürfte für die Aktionäre von Omega Pacific Resources von besonderem Interesse sein. Das Projekt Lawyers Ranch von Thesis befindet sich im Toodoggone District in British Columbia, etwa 50 km vom Konzessionsgebiet Williams entfernt.

Jason Leikam, CEO von Omega Pacific, erklärt: Im Namen des Board of Directors freue ich mich, Herrn Williamson in unserem Team begrüßen zu dürfen. Angesichts seiner umfassenden Erfahrung in der Ressourcenerschließung, insbesondere seines Erfolgs mit Explorationsprojekten im Toodoggone District in BC, ist er eine unschätzbare Bereicherung für unser Board. Wir sind gespannt auf seine Beiträge und seine Beratung - gerade in Bezug auf die Verfeinerung unseres strategischen Ansatzes für das Konzessionsgebiet Williams. Herr Williamsons nachweisliche Fähigkeit, potenzialreiche Möglichkeiten zu ermitteln und Investitionskapital zu mobilisieren, wird beim Aufbau eines erstklassigen Projekts in der Region Golden Horseshoe entscheidend sein. Mit seinem Fachwissen ist Omega Pacific sowohl für unmittelbares als auch für nachhaltiges Wachstum aufgestellt.

Omega Pacific ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf die Erschließung von Mineralprojekten mit Basis- und Edelmetallvorkommen gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine in British Columbia gelegenen Konzessionsgebiete und evaluiert weiterhin Vermögenswerte auf der ganzen Welt für weitere Akquisitionen.

