Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Intel-Milliarden für Haushalt

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Intel-Milliarden für Haushalt:

"Die zur Ansiedlung der Intel-Chip-Fabrik in Magdeburg geplanten Gelder fließen in den Haushalt. Zuvor hatte der Wirtschaftsminister noch darauf bestanden, die Milliarden für andere Förderprojekte ausgeben zu wollen. Es gebe davon mehr als genug, hieß es schon damals bei den Grünen. Doch so einfach ist es nicht. Schließlich handelt es sich bei dem Klima- und Transformationsfonds, aus dem das Geld stammt, nicht um die persönliche Schatzschatulle Habecks. Die verunglückte Förderung Intels sollte stattdessen die Frage aufwerfen, ob solche Interventionen wirklich sinnvoll sind."/yyzz/DP/he