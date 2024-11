EQS-News: Die NAGA Group AG gewinnt Sportikone Mike Tyson als neuen Markenbotschafter

EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die NAGA Group AG gewinnt Sportikone Mike Tyson als neuen Markenbotschafter



07.11.2024

Die NAGA Group AG gewinnt Sportikone Mike Tyson als neuen Markenbotschafter Hamburg, 07. November 2024 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One Finanz-SuperApp NAGA, ist erfreut, den Start ihrer neuesten Unternehmenskampagne „NAGA: Your Go-to App for Everything Money“ mit der legendären Sportikone Mike Tyson als neuem Markenbotschafter bekannt zu geben. Die Kampagne unterstreicht die Position von NAGA als umfassender, benutzerfreundlicher Finanz-Hub, der eine nahtlose Verwaltung verschiedener finanzieller Aktivitäten innerhalb einer einzigen App ermöglicht.

Die Kampagne „NAGA: Your Go-to App for Everything Money“ zeigt Mike Tyson, der die NAGA-Plattform in einem ansprechenden und humorvollen „Slice of Life“-Video nutzt. Die Kampagne hebt das Wertversprechen von NAGA als einheitliches Finanztool hervor, das das Finanzleben der Nutzer vereinfacht. Mit NAGA können Nutzer traden, copy traden, investieren, Kryptowährungen verwalten und Zahlungen tätigen – alles über eine intuitive Plattform.

Diese neue Maßnahme baut auf mehreren strategischen Meilensteinen auf, die NAGA in letzter Zeit erreicht hat, darunter der Launch einer optimierten Website, eine hochkarätige Partnerschaft mit dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund und die Entwicklung einer innovativen, in Telegram integrierten Trading-App. Mit der globalen Bekanntheit und Anziehungskraft von Mike Tyson möchte NAGA ihre Markenreichweite erweitern und Trader und Investoren weltweit dazu motivieren, ihre finanzielle Zukunft proaktiv zu gestalten.

Octavian Patrascu, CEO der The NAGA Group AG: „Wir sind begeistert, mit Mike Tyson in dieser Kampagne zusammenzuarbeiten. Seine Eigenschaften von Stärke, Widerstandskraft und Erfolg spiegeln die Mission von NAGA wider, die finanzielle Reise unserer Nutzer zu vereinfachen und zu fördern. NAGA hat es sich zur Aufgabe gemacht, Trading, Investieren, Copy Trading, Kryptowährungs-Management und Zahlungslösungen unter einem Dach zu vereinen und eine leistungsstarke und zugängliche Plattform für jedermann zu bieten.“

Nach dem Start dieser Kampagne erwartet NAGA eine deutliche Stärkung seiner Marke auf globaler Ebene, was zu einem höheren organischen Wachstum führen soll. Diese strategische Markenbildung steht im Einklang mit NAGAs Verpflichtung, die langfristige Profitabilität zu steigern und einen nachhaltigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Die Kampagne „NAGA: Your Go-to App for Everything Money“ startet heute mit energievollen Werbespots und digitalen Inhalten mit Mike Tyson, die die Nutzer dazu inspirieren, ihre Finanzen mit Zuversicht zu verwalten und ist hier zu finden.

Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.

Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com

