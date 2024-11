Heidelberg Materials verbessert Gewinn trotz Flaute

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Trotz weniger Absatz und Umsatz hat der Baustoffkonzern Heidelberg Materials das Betriebsergebnis im dritten Quartal leicht gesteigert.

Das operative Ergebnis kletterte um drei Prozent auf 1,12 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. "Unsere weiterhin starke Leistung in Nordamerika in Kombination mit einem anhaltenden Fokus auf Kostenmanagement in allen Kernmärkten haben dazu beigetragen, dass wir die rückläufigen Absatzmengen ausgleichen, unser Ergebnis steigern sowie unsere Profitabilität verbessern konnten", erklärte Vorstandschef Dominik von Achten. Auch eine solide Preisentwicklung stützte das Ergebnis.

Für das Gesamtjahr bleibt der Dax-Konzern zuversichtlich, ergänzte von Achten. Beim operativen Gewinn geht der Produzent von Zement, Beton, Sand und Kies jetzt von einer Spanne zwischen 3,1 und 3,3 Milliarden Euro aus - das untere Ende hob er damit um 100 Millionen Euro an.

(Bericht von Ilona Wissenbach, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)