IRW-News: Opawica Explorations Inc.: Opawica beantragt Bohrgenehmigungen für sein Konzessionsgebiet Bazooka im Goldgürtel Abitibi

IRW-PRESS: Opawica Explorations Inc.: Opawica beantragt Bohrgenehmigungen für sein Konzessionsgebiet Bazooka im Goldgürtel Abitibi

Vancouver, B.C. - 7. November 2024 / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das Unternehmen oder Opawica) hat das Genehmigungsverfahren für Bohrungen auf seinen kürzlich identifizierten 20 vorrangigen Goldzielen auf dem Konzessionsgebiet Bazooka im Goldrevier Abitibi in die Wege geleitet. Der Antrag sieht 11 Bohrlochstandorte in engen Abständen vor, sodass das Unternehmen nach Erhalt der Genehmigung auf jedem der Ziele schnell Fortschritte machen kann.

Wir freuen uns darauf, nach Erteilung der Genehmigungen ein offensives Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Bazooka aufzunehmen, so CEO Blake Morgan. Wir sind bestrebt, das Potenzial dieses äußerst höffigen Konzessionsgebiets zu erschließen und auf der reichen Bergbaugeschichte der Region aufzubauen. Angesichts der Explorationsinvestitionen in Millionenhöhe seit 2021 ist das Team der Ansicht, dass dieses Bohrprogramm für das Unternehmen ein bedeutender Impulsgeber werden könnte. Wir verfügen über eine Fülle von Daten und unser Verständnis der Struktur ist viel weiter fortgeschritten.

Die 20 Bohrziele wurden in Zusammenarbeit mit den Firmen ALS GoldSpot Discoveries Ltd. und Opawica Explorations Inc. ermittelt. Das Team führte die Daten aus verschiedenen Bohrlöchern sowie aktuellen und älteren Datensätzen zusammen, darunter geologische, strukturelle, alterationsbezogene, mineralogische und geochemische Daten sowie Televiewer-Daten, die einen tieferen Einblick in die strukturelle Geologie von Bazooka ermöglichten. Auf Grundlage der Auswertung dieser aktualisierten Bohrlochdatenbank konnten ein einheitliches 3D-Modell/geologisches Modell, ein Verwerfungsnetzwerk und ein Modell erstellt werden, das das Fundament für eine Bohrexplorationsstrategie auf dem Konzessionsgebiet Bazooka geliefert hat.

Herr Yvan Bussieres, P.Eng., ist der qualifizierte Sachverständige für Opawica Explorations Inc. und genehmigt den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung.

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio von Edel- und Grundmetallliegenschaften in der Region Rouyn-Noranda im Goldgürtel Abitibi in Québec. Die Geschäftsführung des Unternehmens verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung erfolgreicher Explorationsprojekte. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Erhöhung der Wertschöpfung für Aktionäre durch die Entwicklung von Explorationsprojekten mit Hilfe kostengünstiger Explorationstechnologien, des Erwerbs weiterer Explorationsliegenschaften und der Bildung von Partnerschaften mit Industrieführern durch Joint Venture oder Verkauf.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Blake Morgan

President und Chief Executive Officer

Opawica Explorations Inc.

Tel.: 236-878-4938

Fax: 604-681-3552

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

