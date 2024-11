Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung nach Rekordjagd - Satte Wochengewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Technologiebörse Nasdaq dürfte am Freitag ihrem Höhenflug etwas Tribut zollen. Gut eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 0,2 Prozent tiefer auf 21.056 Punkte. Seit den US-Wahlen hatte der Auswahlindex drei Tage in Folge kräftig angezogen und neue Bestmarken aufgestellt. Den Leitindex Dow Jones Industrial , der am Donnerstag trotz eines Rekordhochs unbewegt geschlossen hatte, sieht IG am Freitag hingegen 0,2 Prozent höher bei 43.796 Punkten. Auf Wochensicht steuern beide Indizes auf kräftige Kursgewinne von 5,1 beziehungsweise 4,1 Prozent zu.

Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl überraschend klar gewonnen. Zudem hat seine republikanische Partei gute Chancen, nach der Eroberung der Mehrheit im Senat ihre Führung im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Damit könnte Trump sein politisches Programm formal ohne Widerstände umsetzen.

Unternehmensseitig gab es vor dem Wochenende nur wenige kursbewegende Nachrichten. Die zuletzt recht gut gelaufenen Aktien von Pinterest sackten vorbörslich um 12,5 Prozent ab. Das Online-Netzwerk berichtete einen leicht höher als erwarteten Umsatzanstieg für das vergangene Quartal, enttäuschte aber mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal. Pinterest muss darum kämpfen, bei den Werbeeinnahmen mit größeren Konkurrenten wie der Facebook-Mutter Meta und Snap mitzuhalten. Auch die Ankündigung weiterer Aktienrückkäufe konnte die Anleger nicht überzeugen.

Für CNH Industrial zeichnet sich in New York ein Kursrutsch von 9,7 Prozent ab. Die Titel des Nutzfahrzeugherstellers dürfte unter einer erneuten Ausblickssenkung leiden, schrieb Nicholas Gren vom US-Analysehaus Bernstein Research. Die neuen Ziele lägen unter den Konsensschätzungen.

Der Vollzug bereits angekündigter Index-Änderungen im Dow hatte vorbörslich keine großen Auswirkungen auf die betroffenen Aktien. Von diesem Freitag an sind der auf KI-Chips spezialisierte Hersteller Nvidia und der Farb- und Lackhersteller Sherwin-Williams im Leitindex vertreten. Die vortags rekordhohen Nvidia-Titel notierten knapp im Minus, während Sherwin-Williams 0,4 Prozent gewannen. Den Traditionsindex verlassen müssen Nvidia-Branchenkollege Intel und der Chemiekonzern Dow . Die am Donnerstag gefragten Intel-Papiere gaben um 1 Prozent nach, während Dow 0,7 Prozent verloren./gl/jha/