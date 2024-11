AstraZeneca hebt Prognose an - Milliardeninvestition in USA

Der britische Pharmakonzern AstraZeneca hebt angesichts der starken Nachfrage nach seinen Medikamenten gegen Krebs und seltene Erkrankungen seine Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an.

Beim Umsatz und Gewinn werde nun 2024 mit einem prozentualen Anstieg im oberen Zehnerbereich gerechnet, statt im mittleren Zehnerbereich, teilte AstraZeneca am Dienstag mit. Im dritten Quartal legte der Umsatz währungsbereinigt um 21 Prozent zu auf 13,6 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie verbesserte sich um 27 Prozent auf 2,08 Dollar.

Das Unternehmen kündigte an, seine Investitionen in den USA um zwei Milliarden Dollar aufzustocken. Das Geld sei für Forschung und Produktionsanlagen vorgesehen. Insgesamt steigen die Investitionen in den USA damit bis Ende 2026 auf 3,5 Milliarden Dollar, 1000 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.