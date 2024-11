Trading-Chance Redcare Pharmacy: Long Kasse machen und Position drehen

Werbung

Unsere am 25. September an dieser Stelle vorgestellte Long-Position auf die Redcare Pharmacy-Aktie hat sich definitiv gerechnet. Aber auch, wenn die Trader die vergangene Woche vorgelegten Zahlen und Ziele bejubelten: So ganz „ohne“ war das nicht. Das kann die Luft nach oben jetzt deutlich eingrenzen, wir würden daher den Gewinn mitnehmen und die Position drehen: Eine Trading-Chance Short.

Die Idee dahinter ist klar: Erst eine ideal starke Marktposition erreichen, dann um die Rendite kümmern. So haben es erfolgreiche Unternehmen in Wachstumsmärkten immer gehalten, beispielsweise der Online-Handelsriese amazon.com. Das fordert von den Anlegern indes Geduld ein. Denn dadurch, dass sehr viel Geld in Marketing und den Logistik-Ausbau gesteckt wird, sinken die Gewinnmargen und der Gewinn lässt auf sich warten, Dividenden mal sowieso. Diesen Weg geht auch Redcare Pharmacy, ehemals Shop Apotheke. Der Grund:

Jetzt ist viel positive Erwartung schon eingepreist

Man will den gerade in Deutschland durch die Einführung des E-Rezepts mit großem Potenzial ausgestatteten Markt der verschreibungspflichtigen Medikamente so gut wie irgend möglich erobern. Was für die Bilanz bedeutete: Der Umsatz legte mit +20,8 Prozent solide weiter zu, der Gewinn indes fiel zurück. Operativ auf EBITDA-Basis wurden es 11,4 Millionen Euro nach 15,2 Millionen im Vorjahreszeitraum, die EBITDA-Marge fiel von 3,2 Prozent im Vorjahr auf 2,0 Prozent. Trotzdem zog die Aktie deutlich an, weil die Marktteilnehmer diese Wachstumsstory „kauften“.

Allerdings war auffällig, dass der Ausbruch auf neue Jahreshochs erst drei Tage nach Vorlage der Bilanz erfolgte, während die Aktie am Bilanztag selbst nur mäßig positiv reagierte. Hinzu kommt, dass die Analysten keineswegs einhellig bullisch für die Aktie sind. Zwar lagen die unmittelbar nach der Bilanz vergebenen Kursziele mit einer Range zwischen 170 und 202 Euro über dem da geltenden Kurs. Aber es fällt auf dass die UBS die Perspektive weit weniger bullisch einordnet, hier wurde, gerade erst gestern, ein Kursziel von 85 Euro mit der Einschätzung „Verkaufen“ ausgegeben. Was immerhin daran erinnert, dass offen ist, ob die Gewinne wirklich bald so hoch ausfallen, dass dieser höchste Kurs seit Sommer 2021, den die Aktie am Montag erreichte, gerechtfertigt wäre.

Ausbruch nach oben womöglich vor allem eine „Short Squeeze“

Der Ausbruch der Redcare-Aktie über die das Jahr dominierende Widerstandszone 149,90 zu 153,00 Euro erfolgte nicht unmittelbar als Reaktion auf die Bilanzdaten. Die waren am vergangenen Dienstagmorgen vorgelegt worden, aber der Anstieg an diese Zone erfolgte erst am Donnerstag, der Ausbruch darüber am Freitag, nachdem die Reaktion zuvor kaum messbar war. Das deutet auf eine gezielte Attacke bullischer Trader hin, die darauf abzielte, durch das Eindecken von Leeverkäufen ausgelöste Stop Loss-Orders der Bären einen massiven Kurssprung zu generieren, der dann ja auch erfolgte, nur:

Quelle: marketmaker pp4

Dass die Rallye danach umgehend ins Stocken kam deutet an, dass die Bullen ihr Ziel bereits erreicht haben. Und angesichts der Tatsache, dass die Aktie jetzt markttechnisch überkauft und sehr teuer bewertet ist, wäre es allemal denkbar, dass wir hier nicht nur einen Pullback an den Ausbruchslevel erleben, sondern der Kurs auch deutlicher in die vorherige Handelsspanne zurücksetzen könnte. Allemal ein Grund, die derzeit über 60 Prozent Gewinn des am 25.9. vorgestellten Long-Trades mitzunehmen ... und für risikofreudige Trader zugleich eine Gelegenheit auf der Short-Seite!

Antizyklischer Trade für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 215,296 Euro aktuell einen Hebel von 3,0 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 186 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht einem Kurs von ca. 2,90 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Redcare Pharmacy lautet HT0C7F.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 171,40 Euro, 182,00 Euro, 198,50 Euro, 249,00 Euro

Unterstützungen: 153,00 Euro, 149,90 Euro, 132,28 Euro, 114,50 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Redcare Pharmacy

Basiswert Redcare Pharmacy WKN HT0C7F ISIN DE000HT0C7F1 Basispreis 215,296 Euro K.O.-Schwelle 215,296 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent HSBC Hebel 3,0 Stop Loss Zertifikat 2,90 Euro

