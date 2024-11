EQS-News: Circus SE geht Produktionspartnerschaft mit einem weltweit führendem High-Tech-Auftragsfertiger ein

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Kooperation

Circus SE geht Produktionspartnerschaft mit einem weltweit führendem High-Tech-Auftragsfertiger ein



14.11.2024 / 11:05 CET/CEST

Partnerschaft mit einem in Nordamerika ansässigen, weltweit führenden Unternehmen im High-Tech-Fertigungsbereich, das mehr als 40 Fabriken und mehr als 26.000 Mitarbeitern weltweit beschäftigt

Circus SE plant als weltweit erstes Unternehmen mit der Massenproduktion von KI-gestützten Food-Service-Robotern zu beginnen, um die initialen Vorbestellungen von 8.400 Einheiten zu bedienen

Die Auslieferung der CA-1-Roboter an internationale Kunden ist ab 2025 geplant, wobei nach einer ersten Anlaufphase eine jährliche Produktionskapazität von bis zu 6.000 CA-1 Einheiten angestrebt wird



Hamburg, 14. November 2024– Circus SE (Xetra: CA1), ein führendes Technologieunternehmen für KI und Robotik im Food-Service-Sektor, hat heute eine Partnerschaft mit einem globalen Marktführer für die Fertigung von High-Tech Hardwarelösungen bekannt gegeben. Circus entwickelt autonome Lösungen für die Food-Service-Industrie, einen Markt mit einem Volumen von USD 2,6 Billionen. Das Unternehmen will den Markt mit KI-Software und Robotik transformieren. Die Partnerschaft soll dazu dienen, das bereits veröffentlichte, große Auftragsvolumen für CA-1-Roboter zu produzieren, über das derzeit verhandelt wird.

Der in Nordamerika ansässige Partner ist ein weltweit führender Anbieter in der Hightech-Auftragsfertigung und bedient Sektoren wie Industrie, Luft- und Raumfahrt, HealthTech und Automobil. Mit umfassender Expertise in Design, Fertigung und Supply-Chain-Lösungen unterstützt der Partner Fortune-500- und branchenführende Unternehmen weltweit. Der neue Produktionspartner betreibt weltweit mehr als 40 Fabriken mit über 26.000 Mitarbeitern und bringt mit Teams und Standorten in Nordamerika, Europa und Asien innovative Technologien vom Konzept bis zur Großserienfertigung.

Der Circus Autonomy One (CA-1) ist ein vollständig autonomer Roboter, der die Food-Service-Industrie nachhaltig transformiert und alle Aufgaben vom Dosieren der Zutaten über das Kochen und Reinigen bis hin zum Verpacken ohne menschliches Zutun übernimmt. Angetrieben von CircusAI, einer End-to-End AI-Software für intelligente, autonome Arbeitsabläufe, adressiert der CA-1-Roboter den branchenweiten Arbeitskräftemangel und Ineffizienz. Als erster Anbieter von KI-Robotik in diesem Sektor kombiniert Circus fortschrittliche Robotik mit seiner proprietären CircusAI Software, um Produktionskosten zu senken, Lebensmittelabfälle zu reduzieren und hohe Qualitäts- und Hygienestandards nachhaltig einzuhalten. Diese Innovation ermöglicht ein skalierbares, zentral verwaltetes Netzwerk autonomer Küchen zu einem Bruchteil der Kosten und des Platzbedarfs personalintensiver Großküchen.

Ab Dezember 2024 planen beide Parteien die Vorbereitung der Großserienproduktion des CA-1 mit einer Hochlaufphase ab 2025, mit dem Ziel, noch im selben Jahr Produktionsmengen im dreistelligen Bereich zu erreichen. Mittelfristig ist eine Produktionskapazität von bis zu 6.000 CA-1-Einheiten pro Jahr geplant, um die Vorteile und Skalierungseffekte der Großserienproduktion voll ausschöpfen zu können. Durch diese Partnerschaft will Circus das weltweit erste Unternehmen werden, das einen KI-gesteuerten Roboter für die Lebensmittelproduktion in Großserie produziert.

„Die Partnerschaft mit einem der weltweit führenden Auftragsfertiger ist ein entscheidender Schritt für unser globales Wachstum“, sagt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus. „Nach Jahren der Entwicklung unserer Technologie stehen wir bei Circus nun vor der Schwelle der Serienproduktion und bereiten uns auf weltweite Auslieferungen des CA-1 Roboters für neue und bestehende Kunden vor. Diese Partnerschaft treibt unseren innovativen Ansatz voran, mit dem wir als weltweit erstes Unternehmen, Produktionsroboter in den Food-Service Industrie skalieren und einen riesigen Markt erschließen wollen. Wir erschließen eines der größten Marktpotenziale für den Einsatz von KI, in einem Sektor, der längst überfällig für technologische Disruption ist.“

Während die Produktion und Montage an den neuen Partner ausgelagert werden, behält Circus das volle geistige Eigentum an der Robotik und der KI-Software und stellt sicher, dass jeder Aspekt des CA-1-Roboters mit seiner Vision von Qualität und Innovation übereinstimmt. In enger Zusammenarbeit mit dem externen Expertenteam für die Fertigung wird Circus den gesamten Prozess von seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum in München aus überwachen und so eine nahtlose Kombination aus KI-gestützter Robotik und hohen Fertigungsstandards liefern.

Dadurch behält Circus die Hoheit über den Direktvertrieb seiner Roboter sowie KI-Software und wird das Volumen von 8.400 vorläufig bestellten KI-Robotern in verbindliche Aufträge umwandeln und damit beginnen, die weltweite Nachfrage der Branche im Rahmen bestehender Partnerschaften in den Bereichen Bildung und Gastgewerbe, Mobilitäts- Infrastruktur sowie Einzelhandelskonzepte zu bedienen.

In Anbetracht dieser jüngsten Entwicklungen und der Planbarkeit der zukünftigen Produktion in Verbindung mit dem vorläufigen Auftragsbestand von Circus hat das Management einen umfassenden Geschäftsplan zur Erreichung der Profitabilität entwickelt und ist zuversichtlich, mittelfristig einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro pro Jahr, eine Rohertragsmarge von über 60 % des Gesamtumsatzes und eine EBIT-Marge von 30-35 % zu erreichen, mit dem Ziel Umsätze im Jahr 2025 wie bereits veröffentlicht zu erzielen. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr, wie sie in der Ad-hoc-Mitteilung vom 14. Mai 2024 mitgeteilt wurde, bleibt unverändert.

Im Rahmen der Umstellung von der Vorserien- auf die Großserienproduktion des CA-1 mit der neuen Partnerschaft für Auftragsfertigung in einer dafür vorgesehenen 35.000 qm große Produktionsstätte, prüft das Unternehmen, um das Wachstum weiter zu beschleunigen, Optionen zur Kapitalbeschaffung, darunter die mögliche Ausgabe neuer Aktien evtl. schon in diesem Jahr.

Mit den ersten Auslieferungen der produzierten Einheiten ab 2025 ist Circus stark aufgestellt, die Food-Service-Branche mit KI-gestützter Präzision und hoher Skalierbarkeit neu zu definieren und als globaler Vorreiter die Transformation zur vollständigen Autonomie im Bereich Food-Service voranzutreiben.



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Lösungen und autonome Robotik und transformiert den EUR 2,6 Billionen schweren Food-Service-Sektor durch den Einsatz autonomer Systeme. Mit seiner proprietären KI-Plattform CircusAI und dem weltweit ersten kommerziell nutzbaren KI-Roboter im Food-Service-Sektor, CA-1, setzt Circus neue Maßstäbe, um den branchenspezifischen Fachkräftemangel zu bewältigen.



Kontakt

Circus SE

Hongkongstraße 6

20457 Hamburg, Deutschland



Pressekontakt Circus SE

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com

Sprache: Deutsch Unternehmen: Circus SE Hongkongstrasse 6 20457 Hamburg Deutschland E-Mail: ir@circus-group.com Internet: https://www.circus-group.com/for-investors ISIN: DE000A2YN355 WKN: A2YN35

